УПЛ. Металлист 1925 - Оболонь 1:1. Никто не хочет вылетать

Битва за выживание и шесть очков. Матч между харьковчанами и "пивоварами" обещал быть достаточно закрытым, однако что произошло уже на самом старте! Руслан Черненко из-за пределов штрафной площадки разрядил свою пушку и шокировал всех присутствующих на стадионе. Что это было?! Аж на момент трудно было поверить, что такую красоту можно увидеть в битве аутсайдеров родной УПЛ. Однозначно, это мяч тура и претендент на звание гола всего сезона.

После этого игра максимально открылась, команды неслись вперед. Прошло всего несколько минут, как тот же Черненко мог удваивать преимущество в счете. Хавбек гостей решился на удар со штрафного с острого угла, однако попал в штангу. Ух, это было бы очень эффектно.

Дальше уже больше работы было у Федоривского. Впрочем, страж ворот киевского коллектива показывал себя надежно. "Оболонь" тоже отвечала своими моментами. С определенным промежутком хорошие возможности были у Лукьянчука и Краснопира.

Во второй половине первого тайма инициативу перехватили номинальные хозяева. Опасно пробивали Юсов и Борячук. Еще момент был у Гармаша, однако бывший полузащитник киевского "Динамо" не попал в створ ворот. Харьковчанам очень не хватало точности в завершающей стадии.

Команды, откровенно, забыли о центре поля. "Металлист 1925" и "Оболонь" демонстрировали большое желание победить. Отбросив статус соперников, игра была очень боевой и яркой.

После перерыва подопечные Виктора Скрипника еще больше прибавили в динамике и нарастили темп. Это вылилось сразу в несколько эпизодов, однако снова всю угрозу нивелировал первый номер "пивоваров". Со стороны же гостей очередным мощным ударом ответил автор гола Черненко. Мозиль также не для красоты стоял в воротах и парировал этот выстрел.

Убийственную возможность упустил герой матча с "Днепром-1" - Имереков. Опытный центрбек в падении с четырех метров пробил выше ворот. Гол харьковской команды напрашивался. И в конце концов, на экваторе вторых 45 минут "Металлист 1925" сумел установить паритет на табло. Сидоров выпрыгнул выше всех и классным ударом головой успешно завершил подачу Жичикова. Хозяева почувствовали запах крови, перестроились и продолжили идти большими силами вперед. Но опять же, снова себя во всей красе показал Федоривский.

В общем, второй тайм был именно за командой Скрипника. Однако, второй свой гол могли забивать и киевляне. В частности, в одном из эпизодов в конце встречи в стойку после удара головой попал Краснопир.

В итоге, так и закончили - 1:1. Стороны на обеих нанесли 36 ударов! Очень яркий поединок от представителей нижнего эшелона турнирной таблицы. Впрочем, сам результат по большому счету не удовлетворяет ни одну из команд. Хотя и ничья является достаточно закономерной и полностью выходит из логики общего характера игры.

В первой половине доминировала "Оболонь", во второй - "Металлист 1925". Такая игра - это большое наслаждение для нейтрального футбольного зрителя. Но при этом и большая головная боль для тренеров. Обоим наставникам нужно провести фундаментальную работу над действиями своих подопечных в центре защиты. Конечно, если они хотят сохранить прописку в элитном украинском дивизионе.

25-й тур УПЛ сезона 2023/24

22.04.2024. Киевская область, "Арена Левый берег"

"Металлист 1925" - "Оболонь" 1:1

Голы: Сидоров 65 - Черненко 9

"Металлист 1925": Мозиль - Жичиков (Червак 68), Имереков, Фарина, Капинус (Безуглый 84) - Габелок - Юсов (Ари 62), Гармаш - Юрченко - Борячук (Фримпонг 61), Сидоров.

Запасные: Проценко, Сидоренко, Обиная, Безуглый, Червак, Вачиберадзе, Смитюх, Панченко, Ари, Фримпонг.

Главный тренер: Виктор Скрипник.

"Оболонь": Федоровский - Лукьянчук, Приймак, Дубко, Осман (Мединский 67) - Чернов (Прокопенко 67), Черненко (Косовский 76), Мороз, Грисьо (Суханов 61) - Краснопир, Тарануха (Вишневский 76).

Запасные: Кичак, Рыбка, Карась, Прокопенко, Прокопенко, Нагиев, Вовкун, Мединский, Косовский, Груша, Запорожец, Суханов, Вишневский.

Главный тренер: Валерий Иващенко.

Предупреждения: Капинус 13, Юсов 42, Лукьянчук 86, Сидоров 89, Юрченко 90+2.

Арбитр: Романов Виталий.