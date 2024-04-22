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Аталанта наблюдает за 16-летним форвардом Колоса
16-летний Захария Захаркив уже успешно играет за команду U-19
фото из соцсетей
16-летний форвард "
Как сообщает Sport.ua, "Аталанта" видит потенциал в игроке и продолжит наблюдать за его дальнейшим прогрессом.
Захаркив в свои 16 лет выглядит уже физически сформированным игроком, имеет хорошую антропометрию, хорошо работает с мячом, то есть, имеет все качества, чтобы вырасти в современного нападающего.
Интересно, что Захария уже в 15 лет дебютировал в чемпионате U-19. В текущем сезоне он провел за юношескую команду "Колоса" уже 21 матч, в которых забил 4 гола.
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