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Аталанта наблюдает за 16-летним форвардом Колоса

Премьер-лига

16-летний Захария Захаркив уже успешно играет за команду U-19

Аталанта наблюдает за 16-летним форвардом Колоса

фото из соцсетей

Новина українською

16-летний форвард "Колоса" Захария Захаркив заинтересовал "Аталанту".

Как сообщает Sport.ua, "Аталанта" видит потенциал в игроке и продолжит наблюдать за его дальнейшим прогрессом.

Захаркив в свои 16 лет выглядит уже физически сформированным игроком, имеет хорошую антропометрию, хорошо работает с мячом, то есть, имеет все качества, чтобы вырасти в современного нападающего.

Интересно, что Захария уже в 15 лет дебютировал в чемпионате U-19. В текущем сезоне он провел за юношескую команду "Колоса" уже 21 матч, в которых забил 4 гола.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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