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Бескоровайный: Кривбасс в этом сезоне заслуживает как минимум быть в призерах
Пока что команда идет на 3-м месте в таблице
Фото: fckryvbas.com
Защитник "
– Даниил, всех интересует, почему тебя заменили в матче против "Руха" в перерыве?
– Потому что я получил желтую карточку, и был риск получить красную. Тренеры решили в перерыве, что выпустят вместо меня игрока, который может меня заменить.
– Чего не хватило "Кривбассу" в матчах против "Ворсклы" и "Руха", чтобы взять больше очков?
– С "Ворсклой" полностью переиграли соперника. Не хватило только одного гола, чтобы взять три очка. По "Руху" был более-менее равный матч, поэтому один зачетный балл для нас – тоже результат.
– Какой матч "Кривбасса" в этом сезоне лучший пока, а какой самый неудачный, по твоему мнению?
– Лучший, наверное, дома против "Шахтера", когда мы смогли перевернуть игру с ног на голову и в конце могли рассчитывать даже на победу. Но 3:3 – интересный поединок для болельщиков. Из неудачных вспомню матч с "Александрией" в 1 туре, когда я допустил ошибку и мы уступили – 0:1.
– Ты выступал в европейских чемпионатах. Если сравнивать с ними, то на каком уровне сейчас УПЛ?
– Украина более качественная лига, чем, например Словакия, где я играл. У нас более сбалансированные и сильные команды. УПЛ движется в правильном направлении, даже несмотря на тяжелые времена, которые переживает Украина. Главное, что футбол не стоит на месте.
– Поделись планами на ближайшее будущее.
– Цель – играть с "Кривбассом" в еврокубках и закончить УПЛ на том месте, на которое заслуживаем. Я уверен, что мы заслуживаем как минимум быть в призерах в этом году.
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