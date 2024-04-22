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Черноморец не сумел найти спарринг-партнера для традиционной контрольной игры
Неделя без спарринга
фото - Олександр Приходько
Впервые за период весенней части чемпионата одесский "Черноморец" не провел спарринг на следующий день после сыгранного накануне официального поединка. Традиция была нарушена вчера, 21-го апреля, когда футболисты, которые не участвовали или сыграли меньшее количество времени в матче 25-го тура УПЛ с криворожским "Кривбассом", ограничились тренировкой. Как столо известно UA-Футбол, найти достойного спарринг-партнера команде Романа Григорчука не удалось из-за турнирных дел хорошо знакомых соперников из Одессы. Второлиговый "Реал Фарма" как раз готовился к сегодняшнему матчу чемпионата с "Кудривкой", а "Титан" в тот же день, когда "моряки" играли с криворожцами, проводил выездной матч аматорского первенства с кировоградской "Звездой".
Предыдущий спарринг "Черноморец" сыграл неделю назад, когда его соперником выступил упомянутый уже "Титан". В той встрече «моряки» выиграли с крупным счетом 9:1.
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В ближайшие дни одесская команда будет готовиться к очередному поединку УПЛ с "Минаем". До четверга "Черноморец" будет проводить тренировки на собственной клубной базе в Совиньоне, а затем отправится на Закарпатье в гости к команде Желько Любеновича.
Известно, что недавно к клубному лазарету присоединился защитник Владислав Шаповал, пропустивший матч с "Кривбассом".
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