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Черноморец не сумел найти спарринг-партнера для традиционной контрольной игры

Премьер-лига

Неделя без спарринга

Черноморец не сумел найти спарринг-партнера для традиционной контрольной игры

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Впервые за период весенней части чемпионата одесский "Черноморец" не провел спарринг на следующий день после сыгранного накануне официального поединка. Традиция была нарушена вчера, 21-го апреля, когда футболисты, которые не участвовали или сыграли меньшее количество времени в матче 25-го тура УПЛ с криворожским "Кривбассом", ограничились тренировкой. Как столо известно UA-Футбол, найти достойного спарринг-партнера команде Романа Григорчука не удалось из-за турнирных дел хорошо знакомых соперников из Одессы. Второлиговый "Реал Фарма" как раз готовился к сегодняшнему матчу чемпионата с "Кудривкой", а "Титан" в тот же день, когда "моряки" играли с криворожцами, проводил выездной матч аматорского первенства с кировоградской "Звездой".

Предыдущий спарринг "Черноморец" сыграл неделю назад, когда его соперником выступил упомянутый уже "Титан". В той встрече «моряки» выиграли с крупным счетом 9:1.

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В ближайшие дни одесская команда будет готовиться к очередному поединку УПЛ с "Минаем". До четверга "Черноморец" будет проводить тренировки на собственной клубной базе в Совиньоне, а затем отправится на Закарпатье в гости к команде Желько Любеновича.

Известно, что недавно к клубному лазарету присоединился защитник Владислав Шаповал, пропустивший матч с "Кривбассом".

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Источник:
В'ячеслав Кульчицький, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
22.04.2024 в 20:22
ГРИ и МИНАЮ сдаст игру --нет ему веры стоит у бровки поля и не чего не видит --сядь на трибуну сказочник
sticker
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
22.04.2024 в 20:22
ГРИ и МИНАЮ сдаст игру --нет ему веры стоит у бровки поля и не чего не видит --сядь на трибуну сказочник
sticker
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0
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Gican85 (Киев)
22.04.2024 в 19:06
Противные: не смогли найти партнера для традиционной игры. Надо было искать для нетрадиционной , как в прогрессивной Европе
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