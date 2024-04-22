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Скрипник: У нас свой чемпионат - Оболонь, Верес, Минай и мы
Металлист 1925 продолжает борьбу за выживание
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник прокомментировал н
- Мне понравилось, что как и в предыдущих матчах мы продемонстрировали характер, три игры подряд сыграли вничью, хотя по ходу этих матчей проигрывали. Конечно, хотелось обыграть дома прямого конкурента. У нас свой чемпионат - "Оболонь", "Верес", "Минай" и мы. Но вся борьба еще впереди. Есть над чем работать, но характер уже у нас есть, и вы это сами видите. Моменты были, как у нас, так и в "Оболони", интересная игра была, но не для тренеров, для нас немножко такая "инфарктная игра". Игра открывается после гола, нам снова нужно было себя ломать, бежать большими силами вперед. Я надеюсь, что когда-нибудь мы будем вести в счете и уже сопернику нужно будет что-то делать. Благодарность ребятам, но, к сожалению, не смогли порадовать наших болельщиков. Футбол – это футбол, вся борьба еще впереди.
- С выходом на поле Червака изменилась игра, нам показалось или вы сменили тактику?
– Я хотел, чтобы Капинус сыграл на своей позиции правого защитника, у него есть хорошая подача, а Фарина перешел на левый фланг, потому что он левоногий и может сделать навес. Таков был мой замысел. Выбираем из того, что имеем. Хочется лучше, но есть то, что имеем.
- Было заметно, что "Оболонь" при первой возможности бьет по воротам, почему вы этим компонентом не особенно пользуетесь?
- Парню повезло, приложился и забил красавчик гол. Мы тоже пытались, многие удары были заблокированы или не попадали в створ. В перерыве ребята были злые, как и я, не удовлетворенный ходом событий на поле. Мы сравняли счет, имели возможность забить еще, имели шансы, как и у нашего соперника они были. Была открыта игра, определенные качели.
- А вы не спрашивали Имерекова, как он не попал с нескольких метров?
- Сейчас спрошу в раздевалке.
– Сегодня был первый домашний матч "Металлиста 1925" с болельщиками, как вам?
- Я немного завидовал, когда смотрел вчера матч "Вереса" с "Днепром-1" и слышно было, как болельщики поддерживают команду. Для нас болельщики на трибунах – это был приятный подарок, другая атмосфера сразу, к сожалению, не смогли их порадовать победой.
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