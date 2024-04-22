  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря открыла счет в матче с Шахтером. Автогол Бондаря в соавторстве с Антюхом. Видео
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря открыла счет в матче с Шахтером. Автогол Бондаря в соавторстве с Антюхом. Видео

Премьер-лига
Обновлено

Неожиданно

Заря открыла счет в матче с Шахтером. Автогол Бондаря в соавторстве с Антюхом. Видео

Фото: Аліна Єрофеєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 25-го тура УПЛ "Шахтер" принимает "Зарю".

При преимуществе "горняков" в первом тайме голов не было, а пеосле перерыва неожиданно забила "Заря".

Антюх пробивал головой после подачи с фланга, а Бондарь пытался остановить этот удар рукой, но в итоге, получился гол после рикошета. УПЛ, при этом записала на Антюха, а не Бондаря.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

По теме
yellow-arrow
Бескоровайный: Кривбасс в этом сезоне заслуживает как минимум быть в призерах
yellow-arrow
Скрипник: У нас свой чемпионат - Оболонь, Верес, Минай и мы
yellow-arrow
УПЛ. Шахтер - Заря 2:1. Отделались испугом
Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости