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Заря открыла счет в матче с Шахтером. Автогол Бондаря в соавторстве с Антюхом. Видео
Неожиданно
Фото: Аліна Єрофеєва
В рамках 25-го тура УПЛ "Шахтер" принимает "Зарю".
При преимуществе "горняков" в первом тайме голов не было, а пеосле перерыва неожиданно забила "Заря".
Антюх пробивал головой после подачи с фланга, а Бондарь пытался остановить этот удар рукой, но в итоге, получился гол после рикошета. УПЛ, при этом записала на Антюха, а не Бондаря.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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