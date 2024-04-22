Заря открыла счет в матче с Шахтером. Автогол Бондаря в соавторстве с Антюхом. Видео

В рамках 25-го тура УПЛ "Шахтер" принимает "Зарю".

При преимуществе "горняков" в первом тайме голов не было, а пеосле перерыва неожиданно забила "Заря".

Антюх пробивал головой после подачи с фланга, а Бондарь пытался остановить этот удар рукой, но в итоге, получился гол после рикошета. УПЛ, при этом записала на Антюха, а не Бондаря.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.