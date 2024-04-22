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Ванат продлил контракт с Динамо
Новое соглашение - до лета 2027 года
fcdynamo.com
Нападающий "Динамо"
Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2027 года.
Напомним, что до этого контракт игрока был рассчитан до лета 2025 года.
Отметим также, что 22-летний Ванат является лучшим бомбардиром УПЛ в нынешнем сезоне. Он уже забил 12 голов и при этом отдал 10 ассистов.
У ближайшего преследователя в бомбардирской гонке, одноклубника Виталия Буяльского, девять голов в активе.
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Источник:ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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