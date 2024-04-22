Ванат продлил контракт с Динамо

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат продлил контракт с киевским клубом.

Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2027 года.

Напомним, что до этого контракт игрока был рассчитан до лета 2025 года.

Отметим также, что 22-летний Ванат является лучшим бомбардиром УПЛ в нынешнем сезоне. Он уже забил 12 голов и при этом отдал 10 ассистов.

У ближайшего преследователя в бомбардирской гонке, одноклубника Виталия Буяльского, девять голов в активе.