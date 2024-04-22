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Ванат продлил контракт с Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Новое соглашение - до лета 2027 года

Ванат продлил контракт с Динамо

fcdynamo.com

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Нападающий "Динамо" Владислав Ванат продлил контракт с киевским клубом.

Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2027 года.

Напомним, что до этого контракт игрока был рассчитан до лета 2025 года.

Отметим также, что 22-летний Ванат является лучшим бомбардиром УПЛ в нынешнем сезоне. Он уже забил 12 голов и при этом отдал 10 ассистов.

У ближайшего преследователя в бомбардирской гонке, одноклубника Виталия Буяльского, девять голов в активе.

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Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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