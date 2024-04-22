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Шахтер проигрывает Заре. Пушич снял с игры Судакова
У Шахтера сегодня не клеится
shakhtar.com
В рамках 25-го тура УПЛ "Шахтер" принимает "Зарю".
При преимуществе "горняков" в первом тайме голов не было, а пеосле перерыва неожиданно забила "Заря".
Антюх пробивал головой после подачи с фланга, а Бондарь пытался остановить этот удар рукой, но в итоге, получился гол после рикошета.
После пропущенного гола Марино Пушич провел сразу несколько замен, причем снял с игры и лидера команды – Георгия Судакова.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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