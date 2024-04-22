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УПЛ. Шахтер - Заря 2:1. Отделались испугом

Премьер-лига
Обновлено

Замены Пушича позволили переломить ход матча

УПЛ. Шахтер - Заря 2:1. Отделались испугом

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" продолжил свою серию побед, которая уже достигла 11 матчей. "Горняки" проигрывали "Заре", но серия замен Марино Пушича позволила "Шахтеру" переломить ход игры, и взять три очка. Все голевые действия выполнили игроки, которые вышли на замену.

"Заря" подошла к игре с существенными кадровыми потерями. Два центральных защитника (Джордан и Батагов) пропускали матч из-за дисквалификации, еще один – Боль – имел проблемы со здоровьем. Также перебрал карточки и лучший бомбардир команды Эдуардо Герреро.

Что в таком случае оставалось делать Ковалю и Бартуловичу? Тренеры "Зари" решили выстроить компактную защиту из двух линий. Без мяча (а большую часть матча гости были без него) "Заря" действовала по схеме 5-4-1. Для "Шахтера", который сегодня играл без нескольких игроков основы, это составляло определенные проблемы.

Да, у "Шахтера" было много ударов – всего 14 в первом тайме. Но большинство из них были ударами с дальней дистанции. В частности часто брал на себя инициативу Артем Бондаренко. Пару раз ему не везло – мяч пролетал в сантиметрах от штанги. Также прекрасный шанс имел в первом тайме Траоре – с его ударом справился кипер "Зари" Сапутин.

Тренеры ничего не меняли в перерыве в плане замен, но игра изменилась – "Заря" попыталась организовать несколько контратак, и одна из них неожиданно завершилась голом. Ндуру наконец удалось зацепиться за мяч, а дальше Игорь Кирюханцев выполнил подачу, Денис Антюх остался без опеки, пробивал головой, и от руки Бондаря мяч залетел в ворота.

Пушич не собирался терять время, и давать еще шансы игрокам, которые оставались на поле. С поля ушли Швед, Невертон, Траоре, Азаров и даже Судаков. Вышли на поле четыре бразильца и Даниил Сикан.

Замены Пушича абсолютно перевернули игру. Марлон показывал настоящий мастер-класс в контроле игры и установлении темпа, его техника владением мячом просто поражала. Кевин начал забрасывать в штрафную "Зари" идеальные передачи. Свежие Эгиналду и Сикан легко находили свободные зоны возле уставших игроков "Зари".

И "Шахтер" отыгрался – два похожих гола, две подачи Кевина, два похожих удара Эгиналду и Сикана. Пушич и его тренерский штаб вздохнули с облегчением.

Силы команд изначально перед матчем были неравны, но надо отдать "Заре", которая сделала все возможное, чтобы получить положительный результат. Однако "Шахтер" имеет настолько большой запас прочности, что способен справиться с любыми проблемами.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" – "Заря" 2:1

Голы: Эгиналду 72, Сикан 87 - Антюх 50

"Шахтер": Резник – Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Педриньо 71) – Крыськив – Швед (Сикан 57), Бондаренко, Судаков (Марлон 64), Невертон (Кевин 57) – Траоре (Эгиналду 64)

"Заря": Сапутин – Кирюханцев (Трубаевский 90+1), Жан Клод, Буткр, Башич, Вантух – Яцик (Волошин 90+5), Дрышлюк (Мичин 90+2), Хахлев (Мишнев 79), Антюх – Ндур (Горбач 79)

Предупреждения: Сикан 88 – Сапутин 83

Удаление: Сапутин 90

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Комментарии
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Геродот (Винница)
22.04.2024 в 20:38
У Пушича есть удивительная способность не угадывать со стартовым составом. Вот и сегодня команда выглядела в первом тайме бледно. Нулевым был правый фланг атаки. Швед, который блеснул в игре с Оболонью, сегодня был никакой, все его проходы завершались либо пасом назад, либо потерей мяча. То же демонстрировал и Гочолейшвили, игравший под Шведом. Атаки развивались в основном через левый фланг, но Невертон тоже ничего путного не создал. Не знаю, как кому, но мне сегодня не понравился и Судаков. Может устал, но играл как-то тяжеловесно. Поэтому здесь надо отдать должное Пушичу, он быстро среагировал на яловую игру команды в первом тайме, выпустив сразу 5 новых игроков, тем более что команда к этому времени летела 0:1. И они сделали разницу. Поздравляя Шахтер, хотелось бы увидеть более увереную игру команды в обороне, сегодня защита тоже нередко лажалась. Что до судейства, то судья давал играть, хотя в некоторых эпизодах желтая напрашивалась, например в в эпизоде с отмашкой Бондаренка.
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Комментарии 64
Геродот (Винница)
22.04.2024 в 20:38
У Пушича есть удивительная способность не угадывать со стартовым составом. Вот и сегодня команда выглядела в первом тайме бледно. Нулевым был правый фланг атаки. Швед, который блеснул в игре с Оболонью, сегодня был никакой, все его проходы завершались либо пасом назад, либо потерей мяча. То же демонстрировал и Гочолейшвили, игравший под Шведом. Атаки развивались в основном через левый фланг, но Невертон тоже ничего путного не создал. Не знаю, как кому, но мне сегодня не понравился и Судаков. Может устал, но играл как-то тяжеловесно. Поэтому здесь надо отдать должное Пушичу, он быстро среагировал на яловую игру команды в первом тайме, выпустив сразу 5 новых игроков, тем более что команда к этому времени летела 0:1. И они сделали разницу. Поздравляя Шахтер, хотелось бы увидеть более увереную игру команды в обороне, сегодня защита тоже нередко лажалась. Что до судейства, то судья давал играть, хотя в некоторых эпизодах желтая напрашивалась, например в в эпизоде с отмашкой Бондаренка.
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Море23 (Одесса)
22.04.2024 в 20:28
Зачем нужен грузин гогиашвили ? Швед бестолковый бежит каждый раз на защитника и при сблежении бьёт прям в него .кто там гово́рил что он лучше Зубкова .Зубков один из двух кто креативит вместе с Судаковым .игры нет топтание возле штрафной .защиты нет .каждый поход к воротом Шахтера голевой момент .Пушич стоит как столб и не как не реагирует
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дедушка (Сумы)
22.04.2024 в 20:26
Все таки любят судьи шахту.Бондаренко за отмашку чистая жёлтая,но её нет.
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alex 66 (Кременчук)
22.04.2024 в 20:27
А до цього випадка тричі простив Зорю, чи Ви не бачили?
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aleks68
22.04.2024 в 20:27
дедушка идите к бабушке
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alex 66 (Кременчук)
22.04.2024 в 20:27
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 20:28
и ищет у неё яйца в надежде найти собутыльника
 
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.04.2024 в 20:28
Там больше кино было, он по лицу не попал.
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Море23 (Одесса)
22.04.2024 в 20:29
А не чё когда Траоре бил по воротом вратарь отбил по центру а углового нет и офсайды пару раз левый зафиксировали
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 20:33
а когда мишнёв марлону в штрафной в челюсть въехал?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 20:23
а эгиналду хоть один гол ногами забил?))
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 20:30
Порту)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 20:34
это маваши уже))
 
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.04.2024 в 20:16
Коваль комент дает: ну опять судья всрався. Методичка Вернидуба.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 20:16
так это ж одна отмазка у него и осталась
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.04.2024 в 20:23
Где-то жажа заховался, минусы ставит
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 20:24
кому-то звонит))
 
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 20:08
Волевая победа это всегда плюс к карме, но с защитой в очередной раз дикий косяк. Впервые в этом сезоне хочу выдать респект для Пушича, который не побоялся снять Судакова с игры - это было ключевое событие и неожиданный тренерский ход в ответ на "неожиданный" автобус Зари.
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alex 66 (Кременчук)
22.04.2024 в 20:12
А то Шахта не знала що Зоря буде в атобус грати без провідних гравців, недооцінка суперника привела до валідолу. Пушич відповідний за стартовий склад.
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 20:13
А хто зі стартового складу аж так відверто розчарував?
 
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Море23 (Одесса)
22.04.2024 в 20:30
Швед ,грузины разочаровали и все защита Матвиенко деградировал
 
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 20:33
По Шведу согласен, но это не было оченвидно до игры, Гочо особо не бокопорил, та и непонятно что с Коноплей, Матвиенко по сравнению с Бондарем Бог защиты))
 
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alex 66 (Кременчук)
22.04.2024 в 20:18
Ну так шоб дуже-Траоре та Невертон, вони не зіграні, Судачок не витримав темп графіків, Бндаренко піжонив
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 20:36
Траоре та Невертон заслужили старт за попереднюгру із Зорею, бо якщо б Пушич не поставив би, то як іще заохочувати до вдалих дій?
 
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tolina-ystas (Краматорск)
22.04.2024 в 20:08
Шахтёр идёт по граблям.Посмотрите статистику предыдущего матча и этого.Количество ударов из них в створ ворот.Лупят куда попало.Коэффициент полезного действия на очень низком уровне.Повторяющиеся непорядки это уже порочная система и тренер просто обязан принять экстренные меры по устранению.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 20:09
автобус не умеют вскрывать, потому и лупят в надежде на прямой гол, срезку или отскок
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 20:12
У нас в УПЛ автобус никто не умеет вскрывать, но Шахтер "не умеет вскрывать" его реже чем остальные, потому и чаще становится чемпионом
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 20:14
рецепт прост: дальние удары, сольные проходы с ударом или зарабатыванием пенальти. игра в стеночку а-ля 2 гола в прошлом матче - редкое исключение
 
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 20:16
Если б всё было так просто, то у того же Шахтера были бы показатели в конце чемпионата примерно 27-3-0 и досрочное золото каждый год
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 20:20
так и простые действия нужно УМЕТЬ исполнить!))) потому и не 27-3-0)))
 
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alex 66 (Кременчук)
22.04.2024 в 20:06
На мою думку, велика помилка Пушича зі стартовим складом на гру. Зараз йде боротьба за залікові чемпіонські бали і тримати на банці Сікана та Кевіна занадто, що і показала Зоря -гол. А потім оголовши шаблюки побігли відіграватися-добре що все так добре. Залікові бали в кишені 2-1. З перемогою.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 20:08
лосик пока чистый игрок замены. сикан в первой части игры мотает защиту, а лось выходит своей массой и продавливает уставших игроков. бондаренко (подливу) нужно срочно продавать!
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alex 66 (Кременчук)
22.04.2024 в 20:09
Бондаренко дуже багато піжонив-це так
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 20:10
да это просто дворовой стиль игры: ручки вверх, "ласкание" мяча, нежные передачки... тьфублд!
 
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alex 66 (Кременчук)
22.04.2024 в 20:14
його виводили разів чотири на удар з підіграшу це так і все читалося
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 20:19
самый первый его момент: чмо принимает навес ЛЕВОЙ ногой, хотя должен был принимать правой и сразу переправлять под удар левой! или бить правой (хоть это и не его рабочая + начало игры) - раз в год и такое может влететь
 
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.04.2024 в 20:05
Бутко, гнида, навіть не імітував боротьбу у другому голі. Мабуть отримав свої 5000 баксів
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aleks68
22.04.2024 в 20:06
удавись ....и не гавкай.
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 20:09
sticker
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tekutiev (донецк,Украина)
22.04.2024 в 20:15
......чому зоря так не грала з динамо?
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Gican85 (Киев)
22.04.2024 в 20:21
Потому, что дырявые игроков подкупили и они забастовку устроили. Забыл?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 20:22
наверное, шд тогда не предлагал премию )) или "друг милевского" приглашал пару игроков зри на интервью)))
 
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.04.2024 в 20:27
А чего не Вантух, 2 голо его
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aleks68
22.04.2024 в 20:04
всех с победой!смогли вытянуть.бондаренко как всегда.бондарю пора ставить клизму.судаков увы не смог-не выдержал графика игр.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.04.2024 в 20:03
Давненько я такого в УПЛ не видел. Молодцы! Как жажи поживают, не повесились?
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 20:05
Если не выйдут на связь, значит повесились
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.04.2024 в 20:05
Зашибись)))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 20:01
где море23, который чесал, что подлива - суперигрок на фоне малоиграющего марлона? ради интереса посчитал несколько раз его касания мяча в атаке, когда он на подступах к штрафной, - это 5-10 раз!!! за это время оборона занимает свои места, подлива!!!
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.04.2024 в 20:04
Ну ты уже достал со своей подливой, что между вами?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 20:05
ненавижу это чучело мельтешащее!)))
 
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Море23 (Одесса)
22.04.2024 в 20:33
Бондаренко не самый худший в составе .забил несколько ключевых годов иначе бы щас отставали от Динамо .но он не супер игрок и на фоне того сброда что в шахтера не самый плохой .просто у тебя с ним личное
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 20:38
какое личное? посмотри на технику марлона и скорость принятия им решений! подлива может играть только на открытом пространстве, а под прессингом теряет мяч! он постоянно держит мяч у себя, пока к нему вплотную не подбежит соперник и не бортанёт это тщедушное тельце плечом...
 
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 19:59
Где-то в Киеве сильно расстроился некий Суркис Игорь Михалыч....
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 19:59
не расстроился, а сэкономил
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2
1
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 20:00
Сэкономил, но расстроился
 
2
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aleks68
22.04.2024 в 20:01
коваль опять без премии.так психовал
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 20:01
А как шутил и улыбался по ходу игры...
 
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Kondor (Веселе)
22.04.2024 в 20:03
Да ладно! Ты то за него не расстраивайся!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 19:59
лучшие: БРАЗИЛЬЦЫ, ризнык, гоча и сикан! немного меньше матвиенко и азаров. остальные (судак, швед, траора, подлива, бондарь, крыськив) - минус ноль!
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Kondor (Веселе)
22.04.2024 в 19:58
А твои надежды увы....
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 19:57
с победой!
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karpatyukr (Львів)
22.04.2024 в 20:06
Ото Зоря злила.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 20:11
так слизывай слитое!)))
 
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 20:28
Так то не гра з Динамо, ти опіздав с коментарем десь на місяць
 
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