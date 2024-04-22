УПЛ. Шахтер - Заря 2:1. Отделались испугом

"Шахтер" продолжил свою серию побед, которая уже достигла 11 матчей. "Горняки" проигрывали "Заре", но серия замен Марино Пушича позволила "Шахтеру" переломить ход игры, и взять три очка. Все голевые действия выполнили игроки, которые вышли на замену.

"Заря" подошла к игре с существенными кадровыми потерями. Два центральных защитника (Джордан и Батагов) пропускали матч из-за дисквалификации, еще один – Боль – имел проблемы со здоровьем. Также перебрал карточки и лучший бомбардир команды Эдуардо Герреро.

Что в таком случае оставалось делать Ковалю и Бартуловичу? Тренеры "Зари" решили выстроить компактную защиту из двух линий. Без мяча (а большую часть матча гости были без него) "Заря" действовала по схеме 5-4-1. Для "Шахтера", который сегодня играл без нескольких игроков основы, это составляло определенные проблемы.

Да, у "Шахтера" было много ударов – всего 14 в первом тайме. Но большинство из них были ударами с дальней дистанции. В частности часто брал на себя инициативу Артем Бондаренко. Пару раз ему не везло – мяч пролетал в сантиметрах от штанги. Также прекрасный шанс имел в первом тайме Траоре – с его ударом справился кипер "Зари" Сапутин.

Тренеры ничего не меняли в перерыве в плане замен, но игра изменилась – "Заря" попыталась организовать несколько контратак, и одна из них неожиданно завершилась голом. Ндуру наконец удалось зацепиться за мяч, а дальше Игорь Кирюханцев выполнил подачу, Денис Антюх остался без опеки, пробивал головой, и от руки Бондаря мяч залетел в ворота.

Пушич не собирался терять время, и давать еще шансы игрокам, которые оставались на поле. С поля ушли Швед, Невертон, Траоре, Азаров и даже Судаков. Вышли на поле четыре бразильца и Даниил Сикан.

Замены Пушича абсолютно перевернули игру. Марлон показывал настоящий мастер-класс в контроле игры и установлении темпа, его техника владением мячом просто поражала. Кевин начал забрасывать в штрафную "Зари" идеальные передачи. Свежие Эгиналду и Сикан легко находили свободные зоны возле уставших игроков "Зари".

И "Шахтер" отыгрался – два похожих гола, две подачи Кевина, два похожих удара Эгиналду и Сикана. Пушич и его тренерский штаб вздохнули с облегчением.

Силы команд изначально перед матчем были неравны, но надо отдать "Заре", которая сделала все возможное, чтобы получить положительный результат. Однако "Шахтер" имеет настолько большой запас прочности, что способен справиться с любыми проблемами.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" – "Заря" 2:1

Голы: Эгиналду 72, Сикан 87 - Антюх 50

"Шахтер": Резник – Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Педриньо 71) – Крыськив – Швед (Сикан 57), Бондаренко, Судаков (Марлон 64), Невертон (Кевин 57) – Траоре (Эгиналду 64)

"Заря": Сапутин – Кирюханцев (Трубаевский 90+1), Жан Клод, Буткр, Башич, Вантух – Яцик (Волошин 90+5), Дрышлюк (Мичин 90+2), Хахлев (Мишнев 79), Антюх – Ндур (Горбач 79)

Предупреждения: Сикан 88 – Сапутин 83

Удаление: Сапутин 90