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Шахтер сравнял счет в матче с Зарей - гол соорудили бразильцы. ВИДЕО
Пушич сделал 5 замен, и это сработало
shakhtar.com
В рамках 25-го тура УПЛ "Шахтер" принимает "Зарю".
При преимуществе "горняков" в первом тайме голов не было, а пеосле перерыва неожиданно забила "Заря".
Антюх пробивал головой после подачи с фланга, а Бондарь пытался остановить этот удар рукой, но в итоге, получился гол после рикошета.
После пропущеннного пушич сделал 5 замен (снял с игры и Судакова), после чего "горняки" все-таки сравняли. На 72-й минуте после навеса от Кевина Эгиналду подрезал головой в сетку – 1:1.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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