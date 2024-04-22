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Шахтер сравнял счет в матче с Зарей - гол соорудили бразильцы. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Пушич сделал 5 замен, и это сработало

Шахтер сравнял счет в матче с Зарей - гол соорудили бразильцы. ВИДЕО

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 25-го тура УПЛ "Шахтер" принимает "Зарю".

При преимуществе "горняков" в первом тайме голов не было, а пеосле перерыва неожиданно забила "Заря".

Антюх пробивал головой после подачи с фланга, а Бондарь пытался остановить этот удар рукой, но в итоге, получился гол после рикошета.

После пропущеннного пушич сделал 5 замен (снял с игры и Судакова), после чего "горняки" все-таки сравняли. На 72-й минуте после навеса от Кевина Эгиналду подрезал головой в сетку – 1:1.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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