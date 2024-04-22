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Шахтер дожимает Зарю. Сикан вывел горняков вперед в самой концовке матча. ВИДЕО
Похоже, это волевая победа
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В рамках 25-го тура УПЛ "Шахтер" принимает "Зарю".
При преимуществе "горняков" в первом тайме голов не было, а пеосле перерыва неожиданно забила "Заря".
Антюх пробивал головой после подачи с фланга, а Бондарь пытался остановить этот удар рукой, но в итоге, получился гол после рикошета.
После пропущеннного пушич сделал 5 замен (снял с игры и Судакова), после чего "горняки" все-таки сравняли. На 72-й минуте после навеса от Кевина Эгиналду подрезал головой в сетку – 1:1.
Ну а концовке «Шахтер» все-таки дожал соперника – после подачи с фланга Сикан головой снова подрезал в сетку – 2:1 на 88-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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