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Шахтер обеспечил себе участие в еврокубках 2024/25. Это будет юбилейный сезон

Премьер-лига

После 24-х матчей горняки не могут опуститься ниже четвертого места

Шахтер обеспечил себе участие в еврокубках 2024/25. Это будет юбилейный сезон

shakhtar.com

Новина українською

Закончился матч 25-го тура чемпионата Украины, в котором "Шахтер" одолел "Зарю" 2:1. "Горняки" набрали 58-е очко в турнирной таблице.

Таким образом, "Шахтер" стал недосягаемым для пятого места в таблице. Самое низкое место, на котором "горняки" могут финишировать – четвертое. А это гарантия участия в еврокубках 2024/25.

Следующий сезон станет тридцатым для "Шахтера" на международной арене под флагом Независимой Украины. "Шахтер" неизменно играет в еврокубках с сезона 1997/98.

Наивысшее достижение "шахтера" на международной арене – победа в Кубке УЕФА. Также был четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Шахтер" в следующем сезоне может сыграть в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций. "Шахтер" – единственная украинская команда, которая имеет шанс пройти в группу Лиги чемпионов 2024/25 без квалификации.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Kondor (Веселе)
22.04.2024 в 20:00
Яка неочікувана новина,,,!!!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
22.04.2024 в 20:00
Яка неочікувана новина,,,!!!
Ответить
0
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