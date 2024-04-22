Шахтер обеспечил себе участие в еврокубках 2024/25. Это будет юбилейный сезон

Закончился матч 25-го тура чемпионата Украины, в котором "Шахтер" одолел "Зарю" 2:1. "Горняки" набрали 58-е очко в турнирной таблице.

Таким образом, "Шахтер" стал недосягаемым для пятого места в таблице. Самое низкое место, на котором "горняки" могут финишировать – четвертое. А это гарантия участия в еврокубках 2024/25.

Следующий сезон станет тридцатым для "Шахтера" на международной арене под флагом Независимой Украины. "Шахтер" неизменно играет в еврокубках с сезона 1997/98.

Наивысшее достижение "шахтера" на международной арене – победа в Кубке УЕФА. Также был четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Шахтер" в следующем сезоне может сыграть в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций. "Шахтер" – единственная украинская команда, которая имеет шанс пройти в группу Лиги чемпионов 2024/25 без квалификации.