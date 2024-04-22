Директор Днепра-1 порассуждал о кадровом потенциале команды и перспективах в еврокубках

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о планах клуба играть в еврокубках.

– Есть ли смысл " Днепру-1 " попадать в еврокубки? Имею в виду сможем ли пройти квалификацию? Также это большие расходы на переезды, аренду стадиона и прочее.

– Европа берет на себя часть расходов, это не такие большие деньги. Вопрос в другом, есть ли смысл играть там сейчас таким составом, которым мы можем играть в следующем сезоне, принимая во внимание то, что возможно придется отпустить лидеров, тогда мы составом не будем превосходить условный "Спартак Трнава". Тем составом который у нас был тогда, мы были обязаны проходить клубы условно их уровня, а вот составом который у нас будет в августе этого года мы можем уступать по составу даже им.