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Директор Днепра-1 порассуждал о кадровом потенциале команды и перспективах в еврокубках
Вячеслав Фридман ответил на вопрос, стоит ли команде выходить в еврокубки
Фото: СК Дніпро-1
Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман рассказал о планах клуба играть в еврокубках.
– Есть ли смысл "
– Европа берет на себя часть расходов, это не такие большие деньги. Вопрос в другом, есть ли смысл играть там сейчас таким составом, которым мы можем играть в следующем сезоне, принимая во внимание то, что возможно придется отпустить лидеров, тогда мы составом не будем превосходить условный "Спартак Трнава". Тем составом который у нас был тогда, мы были обязаны проходить клубы условно их уровня, а вот составом который у нас будет в августе этого года мы можем уступать по составу даже им.
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