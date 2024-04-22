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Хацкевич: Из УПЛ варианты будут. Надеюсь
Тренер ждет конца чемпионата
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Бывший тренер "Заглембе" Сосновец Александр Хацкевич рассказал о своих дальнейших карьерных планах и прокомментировал
– "Жальгирис" Каунас? Видите ли, я впервые от вас об этом слышу.
– Значит, в Литву вы не собираетесь, и это только слухи?
– Пока не о чем говорить. Мне еще нужно здесь разобраться. А потом уже дальше думать.
– Вы имеете в виду разобраться с финансовыми вопросами, что в "Заглембе" не выплатили?
– Нет, там просто имиджевые вопросы нужно закрыть.
– Вообще, предложения по дальнейшему трудоустройству у вас есть?
– Варианты есть, но в моем случае спешить не стоит – нужно все хорошо обдумать.
– Чтобы не случилось такого, как в "Заглембе"?
– Здесь же не футбольная составляющая, а немного другой момент на все повлиял.
– Предложения по УПЛ есть у вас?
– Чемпионаты уходят, команды играют. Пусть все заканчвают чемпионат, а дальше будем смотреть.
– Но все-таки из Украины вами интересуются?
– Из УПЛ варианты будут. Надеюсь. Сейчас у многих команд решающие моменты – кто борется за медали, кто за сохранение прописки, а кто довольно спокойно себя чувствует в середине турнирной таблицы. Поэтому пусть чемпионат закончится и тогда будет видно, а на финишной прямой не нужно слухи распространять. Пока у меня есть более важные дела.
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