Хацкевич: Из УПЛ варианты будут. Надеюсь

Бывший тренер "Заглембе" Сосновец Александр Хацкевич рассказал о своих дальнейших карьерных планах и прокомментировал интерес со стороны "Жальгириса" Каунас .

– "Жальгирис" Каунас? Видите ли, я впервые от вас об этом слышу.

– Значит, в Литву вы не собираетесь, и это только слухи?

– Пока не о чем говорить. Мне еще нужно здесь разобраться. А потом уже дальше думать.

– Вы имеете в виду разобраться с финансовыми вопросами, что в "Заглембе" не выплатили?

– Нет, там просто имиджевые вопросы нужно закрыть.

– Вообще, предложения по дальнейшему трудоустройству у вас есть?

– Варианты есть, но в моем случае спешить не стоит – нужно все хорошо обдумать.

– Чтобы не случилось такого, как в "Заглембе"?

– Здесь же не футбольная составляющая, а немного другой момент на все повлиял.

– Предложения по УПЛ есть у вас?

– Чемпионаты уходят, команды играют. Пусть все заканчвают чемпионат, а дальше будем смотреть.

– Но все-таки из Украины вами интересуются?

– Из УПЛ варианты будут. Надеюсь. Сейчас у многих команд решающие моменты – кто борется за медали, кто за сохранение прописки, а кто довольно спокойно себя чувствует в середине турнирной таблицы. Поэтому пусть чемпионат закончится и тогда будет видно, а на финишной прямой не нужно слухи распространять. Пока у меня есть более важные дела.