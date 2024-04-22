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Тренер Зари: Откуда у судей такая волшебная палочка, которой они махают и игра переворачивается в другую сторону

Премьер-лига
Обновлено

У Юрия Коваля серьезные претензии к судейству

Тренер Зари: Откуда у судей такая волшебная палочка, которой они махают и игра переворачивается в другую сторону

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Зари" Юрий Коваль прокомментировал итог матча 25-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:2).

- Сегодня у вас были были большие кадровые потери, вы перестроили игру… Ваши впечатления?

- У нас уже 6-ая игра за 23 дня, но мы сумели перестроится после кадровых потерь. Парни достойно сыграли. У нас есть хорошая команда, есть хорошие футболисты. Но футбол игра несправедливая, тут важен только результат.

- Кирюханцев сегодня провел хороший матч…

- У нас много хороших футболистов, но у него действительно большой потенциал. Думаю, он вполне может быть кандидатом в сборную страны, все качества у него есть.

- Удаление вратаря на последних минутах. Это нервы?

- Нет мы, пошли в атаку, хотели отыграться.

Но меня интересует такая мысль, откуда у судей такая волшебная палочка, которой они махают и игра переворачивается в другую сторону. Играли первую игру – карточки получают те игроки, у которых уже есть по три. Дисквалификации у Джордана, Герреро, Батагов. Сегодня анологичые ситуации были со стороны "Шахтера" - никакой реакции. Это как-то не очень этично. Думаю, такой команде как "Шахтер" не нужно помогать. Такой осадок остался…

- Почему после забитого гола игроки "Зари" не наиграли на второй гол?

- Дело не только а игроках. А руках судьи есть свисток. На Горбаче нарушили правила – пошла атака на наши ворота и забили гол.

Ну а парня большое спасибо, они играли, боролись. У меня претензий нет к ним.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
22.04.2024 в 21:35
Так не дивлячись на всі уточнення та інші новшества по суддівству багато питань Особливо по суперечливим ситуаціям, а таких по версії одного відомого судді, який багато років тому працював у Шахтарі, до 70% І кожна сторона бачить вигідний їм ракурс пункт Правил. Як і вболівальники дивляться, щоб "наших не скривдили"... Авжеж якщо трошки неупереджено поміркувати, як у контактному виді спорту визначити який контакт вже порушення... Виходить, що дійсно десь з 30% десь більш-менш зрозуміло Все інше НАС ЗАСУДИЛИ чи ВСЕ ВІРНО!
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Комментарии 8
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Spokoyno (Київ)
22.04.2024 в 21:35
Так не дивлячись на всі уточнення та інші новшества по суддівству багато питань Особливо по суперечливим ситуаціям, а таких по версії одного відомого судді, який багато років тому працював у Шахтарі, до 70% І кожна сторона бачить вигідний їм ракурс пункт Правил. Як і вболівальники дивляться, щоб "наших не скривдили"... Авжеж якщо трошки неупереджено поміркувати, як у контактному виді спорту визначити який контакт вже порушення... Виходить, що дійсно десь з 30% десь більш-менш зрозуміло Все інше НАС ЗАСУДИЛИ чи ВСЕ ВІРНО!
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0
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
22.04.2024 в 21:00
Суддя перелякався, що шахтар втратить очки, що йому загрожувало б жорстокою ахметівською вендетою.
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aleks68
22.04.2024 в 21:07
дай бог ахметову выловить тебя
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 21:11
та накой хрен ему это убогое...
 
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
22.04.2024 в 21:14
Ты не повесился?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.04.2024 в 21:24
сервiльна оборудка, брысь!
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1
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scorpius (Ck)
22.04.2024 в 20:53
Откуда у Коваля такая волшебная палочка - с Динамо две игры сливаем с непонятными забастовками, а тут вжух - и две игры как на стероидах... Может Геллер пообещал закрыть долги в случае успешного результата?
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aleks68
22.04.2024 в 20:50
понятно что остаться без премии очень тяжело.пусть коваль лучше объяснит почему у зари горят глаза в матчах с шахтёром и раздвигаются булки в матчах с динамо.тогда о судьях он промолчал
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