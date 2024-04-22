Тренер Зари: Откуда у судей такая волшебная палочка, которой они махают и игра переворачивается в другую сторону

Главный тренер "Зари" Юрий Коваль прокомментировал итог матча 25-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:2) .

- Сегодня у вас были были большие кадровые потери, вы перестроили игру… Ваши впечатления?

- У нас уже 6-ая игра за 23 дня, но мы сумели перестроится после кадровых потерь. Парни достойно сыграли. У нас есть хорошая команда, есть хорошие футболисты. Но футбол игра несправедливая, тут важен только результат.

- Кирюханцев сегодня провел хороший матч…

- У нас много хороших футболистов, но у него действительно большой потенциал. Думаю, он вполне может быть кандидатом в сборную страны, все качества у него есть.

- Удаление вратаря на последних минутах. Это нервы?

- Нет мы, пошли в атаку, хотели отыграться.

Но меня интересует такая мысль, откуда у судей такая волшебная палочка, которой они махают и игра переворачивается в другую сторону. Играли первую игру – карточки получают те игроки, у которых уже есть по три. Дисквалификации у Джордана, Герреро, Батагов. Сегодня анологичые ситуации были со стороны "Шахтера" - никакой реакции. Это как-то не очень этично. Думаю, такой команде как "Шахтер" не нужно помогать. Такой осадок остался…

- Почему после забитого гола игроки "Зари" не наиграли на второй гол?

- Дело не только а игроках. А руках судьи есть свисток. На Горбаче нарушили правила – пошла атака на наши ворота и забили гол.

Ну а парня большое спасибо, они играли, боролись. У меня претензий нет к ним.