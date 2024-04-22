Пушич - о матче с Зарей: У нас была команда, которая хотела играть, хотела забивать

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог матча 25-го тура УПЛ с "Зарей" (2:1) .

– Снова нервный матч с "Зарей", и снова перевернули игру замены.

– Это был очень тяжелый матч. Соперник играл много в обороне. Мы не реализовали свои шансы в 1-м тайме. Мы стали больше открываться. Во 2-м тайме мы играли медленно. Мы начали ту же игру, хотели что-то создавать, но пропустили из ничего.

Но это была команда, которая хотела играть, хотела забивать. Мы вернулись, сделали свою работу очень хорошо. Мы заслужили эту победу. Это была команда, которая хотела играть в футбол. Нелегко играть такие игры, но я очень доволен тем, как мы вернулись, доволен этой победой.

– В предыдущем матче Траоре вышел на замену и сделал 2 ассиста на партнеров. Сегодня вы поставили его в старте и оставить Сикана в запасе. Довольны ли таким решением?

– Да. Мы хотели освежить что-то. Сикан тоже потратил много энергии в том матче, и мы хотели сделать все лучше. Сикан вышел на замену вместе с Эгиналду, Марлоном, Педринью и Кевином, который делал хорошие кроссы. Мы могли бы решить судьбу игры раньше, но это не удалось. В конце 2-го тайма мы хорошо сыграли.

– Вы уже кое-что сказали о Кевине. Пока мы ждали включения, вы увидели голы, сказали: "Классные голы!" Кевину именно такую установку давали?

– Да, но они знают, что делать, какую позицию выбирать на поле, как завершать. Я очень доволен всеми игроками, как они играли – и Кевин и другие. Все были готовы.

– У Конопли небольшое повреждение. Когда он вернется в игру?

– У него что-то с мышцей. Ничего серьезного. Мы его сегодня не выпустили, потому что это риск. На его позиции есть игрок. Я доволен, это очень хороший игрок, мы рассчитываем на него.