  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Полесье продолжает поиски нового тренера, который примет команду летом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Полесье продолжает поиски нового тренера, который примет команду летом

Премьер-лига

На 90% это будет украинский специалист

Цыганык: Полесье продолжает поиски нового тренера, который примет команду летом

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Руководство "Полесья" продолжает поиски нового главного тренера, который примет команду летом, сообщает украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык.

Также источник отмечает, что на 90% это будет украинский специалист.

При этом летом президент клуба Геннадий Буткевич намерен усилить команду и новыми игроками, на что будут выделены определенные средства.

Напомним, что после отставки Юрия Калитвинцева команду с приставкой и.о. принял Сергей Шищенко.

На данный момент "Полесье" идет на 6-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 39 очков.

По теме
yellow-arrow
Бартулович - о матче с Шахтером: У нас вообще не было сегодня центральных защитников
yellow-arrow
Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1
yellow-arrow
Ванат: Все дети хотят играть за Динамо, и я не исключение
Игорь Цыганык Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости