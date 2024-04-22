Цыганык: Полесье продолжает поиски нового тренера, который примет команду летом

Руководство " Полесья " продолжает поиски нового главного тренера, который примет команду летом, сообщает украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык.

Также источник отмечает, что на 90% это будет украинский специалист.

При этом летом президент клуба Геннадий Буткевич намерен усилить команду и новыми игроками, на что будут выделены определенные средства.

Напомним, что после отставки Юрия Калитвинцева команду с приставкой и.о. принял Сергей Шищенко.

На данный момент "Полесье" идет на 6-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 39 очков.