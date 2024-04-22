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Цыганык: Полесье продолжает поиски нового тренера, который примет команду летом
На 90% это будет украинский специалист
Фото: ФК Полісся
Руководство "
Также источник отмечает, что на 90% это будет украинский специалист.
При этом летом президент клуба Геннадий Буткевич намерен усилить команду и новыми игроками, на что будут выделены определенные средства.
Напомним, что после отставки Юрия Калитвинцева команду с приставкой и.о. принял Сергей Шищенко.
На данный момент "Полесье" идет на 6-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 39 очков.
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