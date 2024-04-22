Ванат: Все дети хотят играть за Динамо, и я не исключение

Форвард "Динамо" Владислав Ванат поделился эмоциями от подписания нового контракта с киевским клубом .

– Спасибо за приветствие, контракт подписан на три года. Я очень рад продолжить сотрудничество с родным клубом, стараюсь делать на футбольном поле все от меня зависящее, чтобы прославлять "Динамо".

– Давно ли получили предложение о продлении контракта? Долго ли над ней размышляли, прежде чем согласиться?

– Были длительные переговоры, и их успешное завершение – результат работы обеих сторон. Доволен, что наконец-то это произошло.

– Совещались с кем-то? К чьему мнению прислушивались?

– Определенная группа людей принимала участие в этих переговорах – и все вышло.

– Вы будете выступать за "Динамо" по меньшей мере в течение ближайших трех лет, какие у вас планы на данный момент, и какие цели ставите перед собой как командные, так и индивидуальные?

– Это личное, не думаю, что об этом следует говорить. Пусть останется тайной.

– Оглядываясь на путь, который вы прошли, впервые ребенком надев футболку киевского "Динамо", и по сей день, устраивает ли вас то, как сложилась ваша карьера?

– Пожалуй, все дети хотят играть за "Динамо", и я не исключение. Всю жизнь мечтал играть в этой команде, и сейчас у меня это выходит.

– Предложение о продлении контракта – это признание ваших достижений и заслуг, в частности результативности?

– Считаю, что каждый, кто выходит на футбольное поле, добросовестно выполняет свою работу, и за это получает вознаграждение. Главное – не останавливаться.

– Один из ваших сверстников – Илья Забарный – играет в английской Премьер-лиге, а кто-то, наоборот, потерялся и не находится на виду. Испытываете ли внутреннее удовольствие от того, на каком уровне сейчас находитесь вы?

– Если ты полностью доволен чем-то, то нужно заканчивать с этим делом. Я еще не полностью доволен, и, как уже говорил, в футболе мне еще есть куда расти.

– Какие ваши ожидания от ближайших месяцев до завершения сезона – клубного и сборной?

– Конечно, хочется, чтобы сезон длился как можно дольше, хочется поехать на чемпионат Европы и играть там за национальную команду. Прилагаю все усилия в играх за "Динамо", чтобы быть в обойме на Евро в составе сборной.