Бартулович - о матче с Шахтером: У нас вообще не было сегодня центральных защитников

Ассистент главного тренера "Зари" Младен Бартулович прокомментировал итог матча 25-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:2).

– Наша команда провела очень хороший матч. У нас были проблемы с составом. Не имели возможности играть Герреро, Батагов, Джордан, Чурко, Боль. Но мы сыграли хороший поединок. Чуть-чуть не хватило в конце. Возможно фарту, мастерству.

– Чего не хватило все-таки? Игроков, свежести или фарта?

– Наверное, всего понемногу. К примеру, Джордан, в таких ситуациях, после которых мы пропустили, играет эти мячи. К тому же очень прижались к своим воротам.

– Вы использовали сегодня другую схему. Какая задача была у футболистов?

– Мы сделали выводы после первого матча с "Шахтером". У нас вообще не было сегодня центральных защитников. Боль травмирован, Джордан и Батагов пропускали. Поэтому играли те, для которых эта позиция, мягко говоря, не родная. Они сыграли неплохо. Но не хватило совсем чуть-чуть.

– "Заря" снова играла вдесятером. Можно ли сказать, что работу над ошибками вы провели не очень удачно или это неопытность Сапутина?

- Как можно делать такие выводы по поводу красных карточек? Первая желтая для Джордана была в том матче? Вы смотрели игру?

– Когда Боль вернется в общую группу?

- Надеюсь, что уже на этой неделе он заработает в общей группе.