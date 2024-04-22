  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бартулович - о матче с Шахтером: У нас вообще не было сегодня центральных защитников
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бартулович - о матче с Шахтером: У нас вообще не было сегодня центральных защитников

Премьер-лига

Заря вела в счете, но проиграла Шахтеру

Бартулович - о матче с Шахтером: У нас вообще не было сегодня центральных защитников

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Ассистент главного тренера "Зари" Младен Бартулович прокомментировал итог матча 25-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:2).

– Наша команда провела очень хороший матч. У нас были проблемы с составом. Не имели возможности играть Герреро, Батагов, Джордан, Чурко, Боль. Но мы сыграли хороший поединок. Чуть-чуть не хватило в конце. Возможно фарту, мастерству.

– Чего не хватило все-таки? Игроков, свежести или фарта?

– Наверное, всего понемногу. К примеру, Джордан, в таких ситуациях, после которых мы пропустили, играет эти мячи. К тому же очень прижались к своим воротам.

– Вы использовали сегодня другую схему. Какая задача была у футболистов?

– Мы сделали выводы после первого матча с "Шахтером". У нас вообще не было сегодня центральных защитников. Боль травмирован, Джордан и Батагов пропускали. Поэтому играли те, для которых эта позиция, мягко говоря, не родная. Они сыграли неплохо. Но не хватило совсем чуть-чуть.

– "Заря" снова играла вдесятером. Можно ли сказать, что работу над ошибками вы провели не очень удачно или это неопытность Сапутина?

- Как можно делать такие выводы по поводу красных карточек? Первая желтая для Джордана была в том матче? Вы смотрели игру?

– Когда Боль вернется в общую группу?

- Надеюсь, что уже на этой неделе он заработает в общей группе.

По теме
yellow-arrow
Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1
yellow-arrow
Ванат: Все дети хотят играть за Динамо, и я не исключение
yellow-arrow
Цыганык: Полесье продолжает поиски нового тренера, который примет команду летом
Заря (Луганск) Младен Бартулович Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости