Бондарь: Весь 2-й тайм тренер и помощник Зари всегда кричали рефери, потом ко мне начали обращаться

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал матч 25-го тура УПЛ с "Зарей" (2:1).

– Второй матч подряд с "Зарей". Как вы думаете, почему он таким нервным и тяжелым для "Шахтера" получился?

– Если вспомнить прошлый год, когда мы играли 2 матча за 5 дней против "Львова" – также эти 2 матча очень тяжело складывались для нас. Довольно так оно необычно, скажем так, 2 матча играть против одной команды.

"Заря" – очень сложная команда, которая всегда выходит на игру и всегда бьется со всеми командами. И это она показывает в течение всего сезона, но как-то с нами они это показывают в 5 раз сильнее, чем с другими командами.

Но мы это понимаем, потому что на "Шахтере" все команды очень сильно настраиваются, все хотят отобрать очки. Наверное, есть еще какие-то другие стороны, которые мотивируют это как-то.

– Какие ошибки, по вашему мнению, привели к голу?

– Я еще не видел гол, но, думаю, там была моя ошибка. Потому что очень легко вышли из аута и развернули атаку. Потом фланговая передача и никто не играл с Антюхом.

Но я думаю, что там нужно разбирать момент. Думаю, эксперты уже разобрали и смогут ответить на этот вопрос. Я сейчас не могу, но думаю, что там есть и моя ошибка, потому что, наверное, этот нападающий сыграл лучше, чем я, и я должен был лучше в этом эпизоде действовать.

– Видела, как, кажется, к вам обращался наставник "Зари". Вы ему что-то там отвечали? Что это была за ситуация? На повышенных тонах, кажется, было.

– Знаете, так как-то весь 2-й тайм тренер "Зари" и помощник всегда кричали рефери, что как-то я не так играю, что-то я не так делаю. Потом ко мне начал обращаться. Я не знаю, нормально ли так ли это. Я сказал: "А что мне делать? Мы в футбол играем или нет?" Если нельзя действовать так, то как тогда нужно действовать?

Потом я после игры подошел к нему и пожал руку каждому из них и сказал, что это могут быть эмоции, это футбол. Я очень уважаю соперника и их тренеров.