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Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1
Борьба за выживание
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В УПЛ продолжается напряженная борьба за выживание. Команды из последних сил бьются за право остаться в элите украинского футбола. Свое слово в 25-м туре УПЛ сказали "Металлист 1925" и "Оболонь" – боевая ничья. Никто не хочет быть лишним на празднике большого футбола.
Что происходило на поле и даже за его пределами – видела и фиксировала фотокорреспондентка Алина Ерофеева. Галерея – в этой новости.
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