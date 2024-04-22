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Премьер-лига

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Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1

Премьер-лига

Борьба за выживание

Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В УПЛ продолжается напряженная борьба за выживание. Команды из последних сил бьются за право остаться в элите украинского футбола. Свое слово в 25-м туре УПЛ сказали "Металлист 1925" и "Оболонь" – боевая ничья. Никто не хочет быть лишним на празднике большого футбола.

Что происходило на поле и даже за его пределами – видела и фиксировала фотокорреспондентка Алина Ерофеева. Галерея – в этой новости.

Фотогалерея

Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 1Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 2Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 3Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 4Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 5Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 6Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 7Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 8Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 9Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 10Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 1Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 2Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 3Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 4Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 5Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 6Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 7Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 8Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 9Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 10Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 1Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 2Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 3Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 4Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 5Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 6Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 7Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 8Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 9Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 10Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 1Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 2Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 3Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 4Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 5Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 6Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 7Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 8Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 9Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 10Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 1Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 2Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 3Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 4Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 5Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 6Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 7Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 8Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 9Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1 - фото 10
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