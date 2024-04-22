Так а кто лишний? ФОТОрепортаж с матча Металлист 1925 - Оболонь 1:1

В УПЛ продолжается напряженная борьба за выживание. Команды из последних сил бьются за право остаться в элите украинского футбола. Свое слово в 25-м туре УПЛ сказали "Металлист 1925" и "Оболонь" – боевая ничья. Никто не хочет быть лишним на празднике большого футбола.

Что происходило на поле и даже за его пределами – видела и фиксировала фотокорреспондентка Алина Ерофеева. Галерея – в этой новости.

Фотогалерея