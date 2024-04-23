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Юрченко: Такое чувство, что нам залетают все удары в створ ворот, откуда бы они не наносились

Премьер-лига

Металлист 1925 снова не выиграл

Юрченко: Такое чувство, что нам залетают все удары в створ ворот, откуда бы они не наносились

Фото: Металіст 1925

Новина українською

Хавбек "Металлиста 1925" Владлен Юрченко прокомментировал ничью команды в матче 25-го тура УПЛ с "Оболонью" (1:1).

— Владлен, почему твоей команде не удался первый тайм?

— Уже в начале игры мы пропустили гол. Черненко пробил издали в девятку. Такое чувство, что нам залетают все удары в створ ворот, откуда бы они не наносились. Потом гости имели еще шансы поле выполнения стандартных положений. Но мы перетерпели.

Во втором тайме картина на футбольном поле изменилась – мы завладели инициативой. Считаю, что, после перерыва мы могли забивать четыре мяча и заканчивать игру. Но, забить толком не можем. Лишь один раз Сидоров пробил Федоривского. Сыграли – 1:1. Полагаю, что во втором тайме мы полностью переиграли "Оболонь".

— В нынешней ситуации, для "Металлиста 1925", вы приобрели одно очко или потеряли два очка?

— Конечно, это потеря двух очков.

— С трибуны стадиона было видно, что харьковская команда лучше готова физически…

— Соглашусь с этим. Мы заставили соперника обороняться. Некоторых игроков "Оболони" хватали судороги. Но не можем забить гол.

— "Металлист 1925" имеет в пассиве серию из 13-ти матчей без побед. Когда вы выиграете?

— Не могу сказать, что эта серия на нас давит. Мы очень хотим выиграть. От игры к игре прибавляем. Мы понимаем, что времени до окончания сезона мало, но надеемся на скорые победы.

— Впереди у вас выезд в Кривой Рог. Там будет еще сложнее, чем сегодня?

— Нас ожидает еще один непростой матч. "Кривбасс" находится среди лидеров нынешнего сезона, но мы можем противостоять любому оппоненту.

— Если сравнивать качество игры вашей команды в марте и сейчас, "Металлист 1925" стал сильнее играть?

— Считаю, что намного сильнее мы стали играть. С каждым матчем мы прибавляем.

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Оболонь (Киев) Владлен Юрченко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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