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Петько: Мы заслужили ничью в матче с Рухом, мы продемонстрировали характер
Капитан закарпатцев о матче с Рухом
Фото: ФК Минай
В матче 25-го тура УПЛ встретились "Минай" и "Рух". Закарпатцы и львовяне обменялись голами.
После матча комментарий взяли у капитана "Миная" Сергея Петько:
- Все же, на твой взгляд, кто был ближе к победе?
- Трудно сказать. "Минай" мог как взять верх, так и уступить, ведь гости чаще угрожали нашим владениям. Участники матча были заточены на атаку, поэтому и опасные моменты возникали довольно часто. Конечно, надо еще больше работать над реализацией, хотя следует отдать должное и вратарям, которые сыграли надежно.
- Ты забил свой первый гол в текущем сезоне после розыгрыша стандартного положения. Это была домашняя заготовка?
- Тут всего было по чуть-чуть: наработок на тренировках и анализа действий львовян в обороне при стандартах. Обидно только, что выйдя вперед в середине второго тайма мы довольно быстро позволили гостям отыграться, когда банально потеряли их игрока у дальней штанги. Надо было сконцентрироваться, вытерпеть эту вспышку активности львовян и это могло помочь удержать победный счет.
- Сегодня "Минаю" не могли помочь Кирилл Прокопчук из-за повреждения ключицы дисквалифицированы Тарас Дмитрук и Сергей Корнийчук, зато после длительного перерыва вышел на замену Назарий Воробчак.
- Мы очень рады возвращению Воробчака. Считаю, что рулевой Желько Любенович принял правильное решение, выпустив его на поле под занавес поединка. Убежден, что доверие тренера поможет Назарию поверить в свои силы, придаст вдохновения.
- После матча Желько Любенович рассказывал, что футболисты "Миная" - настоящие мужики, что гордится ими, что ему хотелось заплакать, когда увидел в раздевалке сколько сил отдали подопечные, чтобы добиться положительного результата.
- Ребята, действительно, продемонстрировали бойцовский характер. Считаю, что мы заслужили очко в противостоянии с сильным оппонентом, который по праву находится в главной группе. Хотя после финального свистка были несколько разочарованы, ведь настраивались на победу. Но настроение несколько улучшилось, когда стало известно, что наши конкуренты "Металлист 1925" и "Оболонь" также сыграли вничью. Поэтому интрига в борьбе за выживание сохраняется. Сейчас главное, как следует восстановиться, ведь уже 27 апреля будем принимать в очередном туре "Черноморец". "Минай" будет бороться до конца.
Напомним, что "Минай" после назначения нового тренера, Желько Любеновича, набрал 10 очков в десяти матчах УПЛ. Закарпатцы после зимней паузы два раза победили, четыре раза сыграли вничью и четыре раза проиграли.
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