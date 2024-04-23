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Фридман: К Барышнику вопросов нет. Хотя есть проблемы с травматичностью игроков
Комментарии коммерческого директора СК Днепр 1
Фото з відкритих джерел
Коммерческий директор футбольного клуба "СК Днепр 1" Вячеслав Фридман дал комментарий, в котором описал проблему с травматичностью футболистов.
- Какие выводы могут быть сделаны из-за такого количества мышечных травм у игроков команды?
- Мы будем анализировать эту ситуацию. В прошлом году было тоже самое. К нашему тренеру по физической подготовке Евгению Барышникову у нас вопросов нет, мы хорошего мнения о нем, но что-то не так, очень большое количество мышечных травм, с этим я согласен. При чем травмы у лидеров команды, у тех от кого зависит результат игры.
- Есть ли определенность относительно продления срока контракта тех игроков, контракт которых заканчивается летом?
- Если это возрастные игроки, очевидно, что они ищут такой вариант где хорошо платят, после клубов не грандов: это "Полесье", "Кривбасс", "Колос", "ЛНЗ". Почему-то в прошлом году нас включили в топ-грандов украинского чемпионата по игровым и финансовым показателям, но на данный момент это не так, тогда так сложились карты.
Напомним, что сейчас "СК Днепр 1" занимает 4 место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 45 очков в 25-ти матчах. Днепряне имеют преимущество над львовским "Рухом" в 4 очка за 5 туров до конца чемпионата.
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