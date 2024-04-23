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Краснопир: я имел несколько хороших шансов для взятия ворот, но не хватило мастерства эти моменты реализовать
Форвард Оболони о ничьей с Металлистом 1925
Оболонь
Матч 25-го тура УПЛ "Металлист 1925" - "Оболонь" закончился со счетом 1:1. Форвард киевлян поделился мыслями о матче и нереализованных моментах его командой.
- До игры вы понимали всю цену матча с прямым конкурентом в турнирной таблице?
- Конечно, понимал. Буду самокритичным, я имел несколько хороших шансов для взятия ворот, но не хватило мастерства эти моменты реализовать. Возможно, это проблема нашей команды. Еще в первом тайме мы могли закрывать игру, ведь отличные моменты для взятия ворот у нас были.
- Во втором тайме преимущество уже имела хозяева. Согласишься?
- Да, мы начали действовать по счету, сели в низкий блок.
- Какой месседж от Валерия Иващенко услышали игроки Оболони в раздевалке?
- Нас поблагодарили за самоотдачу. К сожалению, нам не удалось выиграть. Все ребята отдали все свои силы.
- Игорь, ничейный счет 1:1 по игре?
- Могли выиграть как одни, так и другие. Инициатива переходила от одной команды к другой. Одно очко мы заработали, следовательно, все закономерно.
- Вы следующий матч вы также проведете на этой арене.
- Знаю, с Зарей. Мне очень понравилось играть здесь. Впервые здесь сыграл.
- Арбитр встречи Виталий Романов выдвинул футболистам обеих команд пять желтых карточек. К его работе есть вопросы?
- Никаких.
- В следующих матчах начнешь забивать голы?
- Я буду работать над этим.
Напомним, что "Оболонь" борется за выживание, за пять туров до конца чемпионата они занимают 13 место в УПЛ, это зона переходных матчей. У молодого форварда киевлян в нынешнем сезоне 5+1 по системе гол + пас в 24-х матчах.
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