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Иванщенко: нам не хватило опыта, у Металлиста 1925 много опытных футболистов

Премьер-лига

Главный тренер Оболони послематчевое интервью

Иванщенко: нам не хватило опыта, у Металлиста 1925 много опытных футболистов

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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Главный тренер "Оболони" посетил пресс-конференцию после матча с "Металлистом 1925" и дал комментарий, где рассказал, что не хватило команде чтобы победить:

"У нас уже сейчас тот этап, когда все матчи являются лобовыми. Во всех поединках нам надо набирать зачетные баллы чтобы отрываться от наших прямых конкурентов. В первом тайме нам удалось забить быстрый мяч, имели еще несколько качественный возможностей, но несколько нас подвела реализация. Я думаю, что забей мы второй мяч, стало бы немного спокойнее. Во втором тайме мы знали, что Металлист 1925 пойдет отыгрываться, поэтому преимущество в два мяча стало бы важным элементом. Однако, и во второй половине игры мы имели хорошие контратаки, которые могли удачно завершать.

Бойцовские качества моих футболистов на высоком уровне. Но, все же, нам не хватает определенного опыта игрокам чтобы лучше реализовывать свои возможности. Во втором тайме начали играть проще, на команду психологически давил счет. 1:0 - это всегда скользкий счет, поэтому надо было обязательно забивать второй. Но уже как есть, этот матч уже история, нам сейчас нужно думать о следующих матчах.

У "Металлиста 1925″ хорошая команда, опытные исполнители и мы знали, что будет тяжело. На табло счет 1:1 - значит счет справедливый. Никуда не денешься, это футбол и его предугадать невозможно. Мои ребята стараются, они молодцы, не все сразу получается поэтому будем работать над совершенствованием результата".

Напомним, что "Оболонь находится на 13 позиции в чемпионате (зона переходных матчей). До 12-го места им не хватает 4 очка. До 15-го, зона вылета, 2 очка.

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Валерий Иващенко Оболонь (Киев) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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