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Эгиналду: мы как одна семья, очень сплоченные. Комментарий молодого бразильца после матча с Зарей (2:1)

Премьер-лига

Вингер шахтера поделился мыслями относительно матча с луганской Зарей

Эгиналду: мы как одна семья, очень сплоченные. Комментарий молодого бразильца после матча с Зарей (2:1)

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

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После матча 25-го тура "Шахтер" - "Заря" (2:1), вингер дончан Эгиналду, который сравнял счет в матче, поделился мыслями относительно матча:

- Эгиналду, поздравляем с победой! Почему матч получился таким непростым и напряженным?
- На самом деле в чемпионате Украины все матчи непростые, но мы были сфокусированы и победили.

- Ты вышел во втором тайме, а в первом, если внимательно наблюдал за игрой, можно сказать, "Шахтер" мог закрывать игру. Что, по твоему мнению, не удалось?
- Не хватало концентрации, чтобы решить судьбу поединка в первом тайме, но благодаря своим усилиям добыли волевую победу, и это самое главное.

- Ты прекрасно вошел в игру. Расскажи, как тебе это удалось?
- В течение недели я сконцентрировано готовился и выполнял установки главного тренера, поэтому удачно вошел в игру и забил гол.

- Какие наставления тренера получил перед выходом на поле?
- Играть энергично, уверенно и выполнять много других установок, которые тренер давал в течение недели.

- Вспомни свой гол и передачу Кевина.
- Кевин навесил, и мне удалось замкнуть передачу и забить. Секрет в том, что нужно работать усердно и учиться у партнеров.

- В то время, когда ты даешь интервью, за кадром стоит много твоих друзей, в целом заметна теплая атмосфера в команде. Расскажи, как вы празднуете победы?
- Мы очень сплоченные и, как одна семья, радуемся голам, слушаем музыку и танцуем.

Подметим, что "Шахтер" занимает первую строчку в турнирной таблице УПЛ и имеет отрыв от 2-го места в 4 очка, за 6 туров до конца чемпионата. Эгиналду в нынешнем сезоне сыграл 10 матчей за "горняков" в чемпионате Украины и забил один гол.

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Источник:
Официальный сайт
Опубликовал: Андрей Мартыник
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