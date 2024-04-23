Вице-президент Кривбасса, Артем Гагарин, прокомментировал разговоры о нерациональности проведения матча в Кривом Роге, Днепре и Одессе

Вице-президент футбольного клуба "Кривбасс" высказал свое мнение относительно разговоров о нерациональности проведения матчей в Кривом Роге, Днепре и Одессе. Артем Гагарин сказал:

"Положительные эмоции, как их не хватает в последнее время... Для меня именно футбол стал, пожалуй, одной из немногих вещей, которая дарит позитив в эти непростые времена. Каждый матч на трибунах я вижу радостные лица болельщиков, среди которых много детей, военных, семей погибших воинов и простых людей, которые ежедневно живут в постоянных тревогах и терроре от страны-агрессора. Это все еще доказывает важность того, что вопреки обстоятельствам мы продолжаем играть и развивать футбол. 1000 детей, которые занимаются в двух наших Академиях в Днепре и Кривом Роге, находят утешение и хотя бы на несколько часов отвлекаются от ужасов, которые их окружают. А еще футбол - это сотни рабочих мест (это только в Кривбассе) и налоги, которые так важны для нашей победы.

Учитывая все вышеперечисленное, у меня есть четкий ответ на вопрос: "Нужен ли футбол сейчас"? Да! На 1000000 процентов! Он нужен и всей стране, и особенно Кривому Рогу, Днепру, Одессе. Тем городам, в которых играют матчи УПЛ, которые ближе всего расположены к линии фронта или страдают от постоянных вражеских атак. В последнее время в кулуарах начались разговоры о том, что из-за большого количества воздушных тревог, которые сбивают "ритм игры", не нужно играть матчи в этих городах. Хочу обратиться к таким "умникам". Вы либо сделайте официальное заявление от клуба или от топ-менеджеров, либо прекратите эти разговоры. О каком "ритме игры" вы говорите?! Жители этих городов ежедневно живут в этом "ритме"! Имейте уважение к людям и поймите, что война не где-то там... она в каждом уголке Украины! Кроме хочу поблагодарить тех, благодаря кому мы можем играть и развивать футбол. Нашим защитникам и защитницам. Слава Украине", - написал Гагарин в Инстаграм.

Напомним, что в последнем матче "Кривбасса" против "Черноморца" в Одессе был приостановлен из-за воздушной тревоги, которая длилась менее получаса. Сейчас криворожская команда занимает третье место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. Отставая от "Динамо" и "Шахтера" на 3 и 7 очков соответственно.