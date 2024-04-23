Вице-президент Кривбасса прокомментировал разговоры о нерациональности проведения матчей в Кривом Роге, Днепре и Одессе

Вице-президент футбольного клуба "Кривбасс" Атем Гагарин высказал свое мнение относительно разговоров о нерациональности проведения матчей в Кривом Роге, Днепре и Одессе. Артем Гагарин сказал следующее:

"Положительные эмоции, как их не хватает в последнее время... Для меня именно футбол стал, пожалуй, одной из немногих вещей, которая дарит позитив в эти непростые времена. Каждый матч на трибунах я вижу радостные лица болельщиков, среди которых много детей, военных, семей погибших воинов и простых людей, которые ежедневно живут в постоянных тревогах и терроре от страны-агрессора.

Это все еще доказывает важность того, что вопреки обстоятельствам мы продолжаем играть и развивать футбол. 1000 детей, которые занимаются в двух наших Академиях в Днепре и Кривом Роге, находят утешение и хотя бы на несколько часов отвлекаются от ужасов, которые их окружают. А еще футбол - это сотни рабочих мест (это только в Кривбассе) и налоги, которые так важны для нашей победы.