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Кемкин оценил ничью с Рухом: Каждый игрок Миная показал характер

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Команды обменялись голами

Кемкин оценил ничью с Рухом: Каждый игрок Миная показал характер

Фото: ФК Минай

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Голкипер "Миная" Александр Кемкин прокомментировал итоговый результат в игре 25-го тура УПЛ против "Руха" (1:1).

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"Сегодня каждый игрок нашей команды показал характер, бился на поле и я благодарен всем партнерам. Если говорить о моих сейвах, то, наверное, последний был самый важный, поскольку я выиграл дуэль у Таллеса уже в компенсированное время. Просто среагировал.

Относительно возможной заинтересованности ко мне со стороны других клубов, в голове у меня только "Минай". Здесь нечего обсуждать. Сейчас нужно выполнять цели на этот сезон и это главное.

Мы очень хотели заработать три очка в игре с "Рухом", мы сейчас на последнем месте и должны набирать. Каждый матч для нас важен. Тоже самый настрой будет и на "Черноморец" в следующем туре - выходить и побеждать", - сказал Кемкин.

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Рух (Львов) ФК Минай Александр Кемкин
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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