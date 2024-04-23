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Кемкин оценил ничью с Рухом: Каждый игрок Миная показал характер
Команды обменялись голами
Фото: ФК Минай
Голкипер "Миная" Александр Кемкин прокомментировал итоговый результат в игре 25-го тура УПЛ против "Руха" (1:1).
"Сегодня каждый игрок нашей команды показал характер, бился на поле и я благодарен всем партнерам. Если говорить о моих сейвах, то, наверное, последний был самый важный, поскольку я выиграл дуэль у Таллеса уже в компенсированное время. Просто среагировал.
Относительно возможной заинтересованности ко мне со стороны других клубов, в голове у меня только "Минай". Здесь нечего обсуждать. Сейчас нужно выполнять цели на этот сезон и это главное.
Мы очень хотели заработать три очка в игре с "Рухом", мы сейчас на последнем месте и должны набирать. Каждый матч для нас важен. Тоже самый настрой будет и на "Черноморец" в следующем туре - выходить и побеждать", - сказал Кемкин.
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