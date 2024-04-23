Сидоров: Одно очко - это лучше, чем ноль, однако нам нужны три очка в каждой игре

Нападающий "Металлиста 1925" Алексей Сидоров подвел итоги поединка 25-го тура УПЛ с "Оболонью" (1:1).

- Первый тайм мы начали не очень, но дальше игра выровнялась. Уже во втором тайме, я считаю, что мы полностью переиграли команду-соперника, однако подвела реализация.

- Тебе удалось сравнять счет, можешь вспомнить тот эпизод?

- Была навесная передача с фланга, я ворвался в штрафную площадку, и замкнул этот навес ударом головой.

- Почему такие разные таймы в исполнении "Металлиста 1925"?

- Видимо, из-за того, что "Оболони" хорошо удалось начало матча. Мы пропустили такой гол, игрок бы с очень дальней дистанции, ему повезло, он попал, вероятно в мертвую точку, вратарю не удалось дотянуться. Мы бежали вперед, хотели сравнять счет быстро, но смогли это сделать только во втором тайме. Имели моменты, чтобы не только сравнять счет, но и выйти вперед. Но, повторюсь, подвела реализация.

- А в конце матча уже "Оболонь" имела шансы, чтобы вырвать победу. Сегодня соперник был лучше готов физически?

- Я не могу сказать, что мы плохо готовы физически. Были моменты, как и у них, так и у нас.

- Третья подряд ничья - это плохо или хорошо, по твоему мнению?

- Одно очко - это лучше, чем ноль. Тем не менее нам нужны три очка в каждой игре, чтобы исправить ситуацию, в которой мы находимся, - сказал Сидоров.