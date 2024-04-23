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Карабин: Минай хорошо оборонялся и хотел сохранить этот результат

Премьер-лига

Нападающий "Руха" подвел итоги встречи с закарпатцами

Карабин: Минай хорошо оборонялся и хотел сохранить этот результат

Фото: ФК Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин проанализировал результат своей команды в матче с "Минаем" (1:1).

"Когда я выходил на поле, то нужно было больше обострять игру в атаке, бить по воротам и, самое главное, попытаться забить гол. Моментов было предостаточно, но мы не смогли их реализовать. Видимо, не хватило удачи.

"Минай" хорошо оборонялся и хотел сохранить этот результат. Обидно, что нам не удалось забить второй гол и одержать победу, ведь по такой игре мы заслуживали большего. Но следует отметить и соперника, потому что "Минай" много и качественно боролся за эту ничью и им это удалось.

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На последних минутах "Рух" мог вырвать победу, когда Таллес вышел один на один - думал, уже сейчас побежим радоваться. Впрочем, голкипер удачно сыграл в том эпизоде и спас "Минай", прочитав ситуацию. В то же время закарпатцы выбежали в опасную контратаку и здесь уже следует поблагодарить Дмитрия Ледвия, что он качественно действовал в том моменте", - сказал Карабин.

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Рух (Львов) ФК Минай Ярослав Карабин
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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