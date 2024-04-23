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Черненко - о голе Металлисту 1925: Обладаю хорошим ударом, тренирую его
Полузащитник "Оболони" забил фантастический мяч
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Оболони" Руслан Черненко прокомментировал ничью с "Металлистом 1925" (1:1) в матче 25-го тура УПЛ.
"Очень тяжелая игра была, готовились к такому матчу, анализировали соперника. Где-то не все получалось, хотели сегодня победить, но я думаю ничья - закономерный результат.
Во время первого взятия ворот мы проводили неплохую атаку, я подключился к ней и ударил. Я обладаю хорошим ударом, тренирую его. Впоследствии имел возможность забить второй раз. Трудно сказать почему не получилось, всегда хочется лучшего, но как есть.
Стоит сказать о том, что наш соперник очень хорошо играл сегодня и где-то мы просели во втором тайме, это было заметно. Впоследствии замены смогли немного освежить и улучшить игру и могли в концовке встречи одержать победу.
В итоге могу сказать, что сегодня наша команда взяла один зачетный балл, а не потеряла два", - сказал Черненко в эфире УПЛ ТВ.
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