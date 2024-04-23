Черненко - о голе Металлисту 1925: Обладаю хорошим ударом, тренирую его

Полузащитник "Оболони" Руслан Черненко прокомментировал ничью с "Металлистом 1925" (1:1) в матче 25-го тура УПЛ.

"Очень тяжелая игра была, готовились к такому матчу, анализировали соперника. Где-то не все получалось, хотели сегодня победить, но я думаю ничья - закономерный результат.

Во время первого взятия ворот мы проводили неплохую атаку, я подключился к ней и ударил. Я обладаю хорошим ударом, тренирую его. Впоследствии имел возможность забить второй раз. Трудно сказать почему не получилось, всегда хочется лучшего, но как есть.

Стоит сказать о том, что наш соперник очень хорошо играл сегодня и где-то мы просели во втором тайме, это было заметно. Впоследствии замены смогли немного освежить и улучшить игру и могли в концовке встречи одержать победу.

В итоге могу сказать, что сегодня наша команда взяла один зачетный балл, а не потеряла два", - сказал Черненко в эфире УПЛ ТВ.