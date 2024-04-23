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УПЛ представила номинантов на звание лучших тренера и игрока 25-го тура

Премьер-лига

Среди них есть и легионеры

УПЛ представила номинантов на звание лучших тренера и игрока 25-го тура

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинская Премьер-лига объявила кандидатов на звание лучших игрока и тренера по итогам 25-го тура.

На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.

На звание лучшего футболиста тура претендуют вингер "Шахтера" Кевин, полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко, защитник "Кривбасса" Рафаэл Бандейра и хавбек "ЛНЗ" Эйнел Соареш.

Номинантами среди тренеров стали Марино Пушич ("Шахтер"), Александр Шовковский ("Динамо"), Ярослав Вишняк ("Колос") и Олег Дулуб ("ЛНЗ").

Голосование продлится до 09:00 24 апреля.

Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.

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Александр Шовковский Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Николай Шапаренко Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы) Ярослав Вишняк Кевин Марино Пушич Эйнел Соареш
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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