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УПЛ представила номинантов на звание лучших тренера и игрока 25-го тура
Среди них есть и легионеры
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинская Премьер-лига объявила кандидатов на звание лучших игрока и тренера по итогам 25-го тура.
На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.
На звание лучшего футболиста тура претендуют вингер "Шахтера" Кевин, полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко, защитник "Кривбасса" Рафаэл Бандейра и хавбек "ЛНЗ" Эйнел Соареш.
Номинантами среди тренеров стали Марино Пушич ("Шахтер"), Александр Шовковский ("Динамо"), Ярослав Вишняк ("Колос") и Олег Дулуб ("ЛНЗ").
Голосование продлится до 09:00 24 апреля.
Каждый желающий может проголосовать по этой ссылке.
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