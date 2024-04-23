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Суркис: Не знаю, кто кого стимулирует. Я знаю одно - Динамо не должно терять очки

Премьер-лига

Президент киевлян неоднозначно высказался о финансовом стимулировании клубов

Суркис: Не знаю, кто кого стимулирует. Я знаю одно - Динамо не должно терять очки

fcdynamo.com

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался по поводу финансовой стимуляции клубов третьей стороной.

"Я не знаю, кто кого стимулирует. Я знаю одно – мы не должно терять свои очки. А говорить стимулирует/не стимулирует – я этого не знаю. Возможно, можно стимулировать, может - нет. Введут запрет – значит не будут стимулировать.

На футбольное поле выходят 22 парня - играйте каждый за свою зарплату. Мы должны премии давать своим футболистам, а не кого-то стимулировать. Это мое мнение", - сказал Суркис в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

После 24-ти сыгранных матчей "Динамо" занимает 2-е место в таблице УПЛ. Отставание от лидирующего "Шахтера" составляет 4 очка.

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Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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