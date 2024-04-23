Суркис: Не знаю, кто кого стимулирует. Я знаю одно - Динамо не должно терять очки

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался по поводу финансовой стимуляции клубов третьей стороной.

"Я не знаю, кто кого стимулирует. Я знаю одно – мы не должно терять свои очки. А говорить стимулирует/не стимулирует – я этого не знаю. Возможно, можно стимулировать, может - нет. Введут запрет – значит не будут стимулировать.

На футбольное поле выходят 22 парня - играйте каждый за свою зарплату. Мы должны премии давать своим футболистам, а не кого-то стимулировать. Это мое мнение", - сказал Суркис в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.