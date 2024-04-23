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Шевченко: Судаков может сделать значительный прогресс, если перейдет в Серию А или АПЛ
Андрей Николаевич считает Судакова талантливым футболистом
Фото: Шахтар
Бывший главный тренер сборной Украины, а ныне президент УАФ Андрей Шевченко поделился своим мнением о полузащитнике "Шахтера" Георгии Судакове.
"Судаков – очень интересный игрок: динамичный футболист, который может играть несколько амплуа.
Впервые я вызвал его в сборную три года назад.Он большой талант, который сможет сделать значительный прогресс, если перейдет играть в Серию А или АПЛ", - цитирует Шевченко журналист Николо Скира со ссылкой на Tuttosport.
В текущем сезоне Судаков провел 30 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.
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