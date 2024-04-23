Шевченко: Судаков может сделать значительный прогресс, если перейдет в Серию А или АПЛ

Бывший главный тренер сборной Украины, а ныне президент УАФ Андрей Шевченко поделился своим мнением о полузащитнике "Шахтера" Георгии Судакове.

"Судаков – очень интересный игрок: динамичный футболист, который может играть несколько амплуа.

Впервые я вызвал его в сборную три года назад.Он большой талант, который сможет сделать значительный прогресс, если перейдет играть в Серию А или АПЛ", - цитирует Шевченко журналист Николо Скира со ссылкой на Tuttosport.