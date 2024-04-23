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Шевченко: Судаков может сделать значительный прогресс, если перейдет в Серию А или АПЛ

Премьер-лига

Андрей Николаевич считает Судакова талантливым футболистом

Шевченко: Судаков может сделать значительный прогресс, если перейдет в Серию А или АПЛ

Фото: Шахтар

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины, а ныне президент УАФ Андрей Шевченко поделился своим мнением о полузащитнике "Шахтера" Георгии Судакове.

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"Судаков – очень интересный игрок: динамичный футболист, который может играть несколько амплуа.

Впервые я вызвал его в сборную три года назад.Он большой талант, который сможет сделать значительный прогресс, если перейдет играть в Серию А или АПЛ", - цитирует Шевченко журналист Николо Скира со ссылкой на Tuttosport.

В текущем сезоне Судаков провел 30 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
23.04.2024 в 14:11
Шева,скільки Ахметов за рекламу відстібнув?Мовчить-мовчить,а потім щось як 3,14здане,хоч стій,хоч падай! А такі мізки як у Модріча,де йому взять?Він для мене-тупорилий бігунок.Навіть Шапоренко в рази цікавіший.
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Комментарии 2
Скачков Леонід (Рівне)
23.04.2024 в 14:11
Шева,скільки Ахметов за рекламу відстібнув?Мовчить-мовчить,а потім щось як 3,14здане,хоч стій,хоч падай! А такі мізки як у Модріча,де йому взять?Він для мене-тупорилий бігунок.Навіть Шапоренко в рази цікавіший.
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0
1
tolina-ystas (Краматорск)
23.04.2024 в 13:56
Очень странная позиция почему талантливый игрок не должен играть в украинской команде а ехать развлекать своей игрой англичан или испанцев.Как то это не очень патриотично.
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