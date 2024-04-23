Зарю стимулировали двойной премией в матчах против Шахтера - СМИ

"Заре" обещали двойную премию в том случае, если луганчане отберут очки в матчах с "Шахтером". Об этом сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Журналист не уточнил название клуба, который стимулировал луганский клуб.

Отметим, что "Заря" была близка к тому, чтобы вырвать ничью, но проиграла обе игры (1:3, 1:2).

Ранее была информация, что "Динамо" стимулирует соперников "Шахтера", а "горняки" оппонентов киевлян.

На данный момент "Заря" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 26 очков.