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Зарю стимулировали двойной премией в матчах против Шахтера - СМИ

Премьер-лига

Луганского клубу не удалось отобрать очки у лидера чемпионата

Зарю стимулировали двойной премией в матчах против Шахтера - СМИ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Заре" обещали двойную премию в том случае, если луганчане отберут очки в матчах с "Шахтером". Об этом сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Журналист не уточнил название клуба, который стимулировал луганский клуб.

Отметим, что "Заря" была близка к тому, чтобы вырвать ничью, но проиграла обе игры (1:3, 1:2).

Ранее была информация, что "Динамо" стимулирует соперников "Шахтера", а "горняки" оппонентов киевлян.

На данный момент "Заря" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 26 очков.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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ukatan (Харьковская обл.)
23.04.2024 в 14:26
Журналист не уточнил название клуба, который стимулировал луганский клуб. ---------------------- Что там уточнять? "Минай", наверняка!
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Комментарии 5
ukatan (Харьковская обл.)
23.04.2024 в 14:26
Журналист не уточнил название клуба, который стимулировал луганский клуб. ---------------------- Что там уточнять? "Минай", наверняка!
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0
0
Скачков Леонід (Рівне)
23.04.2024 в 14:09
Циганик сказав,чи Єбалкін?А може Срана,щоб виправдати немічну гру?
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0
1
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scorpius (Ck)
23.04.2024 в 14:03
Ну это как бы просматривалось невооружённым глазом по игре команды - выходили как на последний бой
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2
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tolina-ystas (Краматорск)
23.04.2024 в 13:52
Ну вот излишняя нервозность руководства Зари становится понятной.А для того что бы была отмазка перед тем кто платит нужно гнать на судью.
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3
0
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жажа_the_best (Харьков)
23.04.2024 в 13:48
Прав был лопоухий Лёха Белик: УПЛ это Базар Лига. Кто больше даст тот и на коне!
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