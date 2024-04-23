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Зарю стимулировали двойной премией в матчах против Шахтера - СМИ
Луганского клубу не удалось отобрать очки у лидера чемпионата
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Заре" обещали двойную премию в том случае, если луганчане отберут очки в матчах с "Шахтером". Об этом сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
Журналист не уточнил название клуба, который стимулировал луганский клуб.
Отметим, что "Заря" была близка к тому, чтобы вырвать ничью, но проиграла обе игры (1:3, 1:2).
Ранее была информация, что "Динамо" стимулирует соперников "Шахтера", а "горняки" оппонентов киевлян.
На данный момент "Заря" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 26 очков.
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