Хавбеки Динамо и мощная игра бразильцев Шахтера. Символическая сборная 25-го тура УПЛ

Украинские клубы успешно завершили предпоследний полноценный апрельский тур. 25-й тур родной УПЛ обошелся без сенсаций.

При этом свой класс продемонстрировали лидеры нашего первенства. В частности, на своем поле торжествовали гранды в лице киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", а на выезде три очка добыл криворожский "Кривбасс".

Из ряда команд ТОП-4 в этом плане, уже традиционно, выбился "Днепр-1". Ничья с ровенским "Вересом" стала третьей подряд для подопечных Юрия Максимова.

Исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 25-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

Вратарь: Назарий Федоривский ("Оболонь")

Хотя и вряд ли Валерий Иващенко может быть доволен ничьей в матче с "Металлистом 1925" Виктора Скрипника. Однако, если бы не голкипер "пивоваров", этого одного зачетного балла и не было бы. Первый номер киевской команды тянул все, что видел. Федоривский хорошо стоял на линии и сделал сразу несколько замечательных сейвов. А в эпизоде с пропущенным голом его вины нет. Подачу Жичикова и удар головой от Сидорова проспали защитники "Оболони".

Правый защитник: Владимир Адамюк ("Днепр-1")

Наверное, только к фулбеку днепрян не может быть претензий в составе команды Юрия Максимова. Владимир - единственный, кто действительно за весь матч сумел побеспокоить голкипера ровенского "Вереса" Когута. Адамюк сравнял счет в первом тайме, к тому же еще однажды наносил опасный удар после навеса с углового. В обороне опытный защитник также сыграл организованно.

Центральный защитник: Валерий Бондаренко ("Колос")

Обычно, на этой позиции в ковалевском клубе действует Бурда. Однако, из-за кадровых потерь "Колоса" Никита был вынужден закрыть правый фланг защиты, а в центре вышел именно наш герой. Валерий своей надежной игрой при обороне собственных ворот помог команде Ярослава Вишняка прервать 6-матчевую безвыигрышную серию.

Центральный защитник: Денис Попов ("Динамо")

Когда Денису удается справиться с эмоциями, он выдает солидные матчи. Таким и стал домашний поединок против житомирского "Полесья". Попов хорошо держал структуру и начинал атаки столичного коллектива. Что вылилось в "сухую" победу динамовцев.

Левый защитник: Константин Вивчаренко ("Динамо")

Следующим идет партнер Дениса по защите - Вивчаренко. Молодой фулбек "бело-синих" уже стал частым гостем символических сборных украинского первенства. В матче против "волков" Константин снова был очень активным в своих подключениях к атакам. В общем, защитник отыграл полный поединок и отметился результативной передачей на Шапаренко.

Опорный полузащитник: Руслан Черненко ("Оболонь")

Пушка Руслана в матче с харьковским "Металлистом 1925" - это, безусловно, украшение всего 25-го тура. Уже на самом старте поединка с "желто-синими" Черненко решился на дальний удар из-за пределов штрафной и шокировал всех присутствующих на арене "Левый Берег". По ходу того поединка хавбек "пивоваров" еще несколько раз классно прикладывался по мячу, но оформить дубль не удалось.

Центральный полузащитник: Марлон Гомес ("Шахтер")

Если смотреть только протокол матча с луганской "Зарей", то выбор Марлона далеко не является самым очевидным. Тем не менее, по игре 20-летний бразилец показал, что может стать достойной заменой для Судакова - в случае его ухода из стана донецкого клуба. Во втором тайме дорогостоящий легионер заменил по позиции именно Георгия. Марлон Гомес в матче против команды Юрия Коваля продемонстрировал мастерскую технику владения мячом, обостряющие передачи и видение поля. Да, конечно, учитывая деньги, которые заплатил "Шахтер" за футболиста, он по умолчанию должен демонстрировать свой уровень на полях УПЛ. Однако, во встрече с "Зарей" были, откровенно, непростые обстоятельства, давление результата и малое количество игрового времени.

Центральный полузащитник: Виталий Буяльский ("Динамо")

Очередной мощный матч от капитана столичной команды. Виталий снова был очень активным в атаке и записал на свой счет третий забитый мяч в игре против "Полесья" Сергея Шищенко. Кроме, того Буяльский классно взаимодействовал и создавал пространство для партнеров. То есть, опытный хавбек делал все то, благодаря чему мы его прекрасно знаем.

Атакующий полузащитник: Николай Шапаренко ("Динамо")

Еще один представитель динамовцев в нашей символической сборной. Многовато? Ну что же поделать, команда Александра Шовковского выдала мощный и яркий поединок. Шапаренко в своем традиционном стиле протягивал мяч на дриблинге и разрезал линии соперника. А его гол стал "вишенкой на торте" - Николай с угла штрафной площадки, как рукой, забросил снаряд в дальний угол ворот Кудрика.

Форвард: Кевин ("Шахтер")

Да, номинально бразилец играл на позиции левого вингера. Однако, в концовке той встречи "Заря" настолько закрылась, что позиции подопечных Марино Пушича были слишком размытыми. Нападающий "горняков" вышел на поле во втором тайме и за 30 минут сделал результат. Кевин выдал мощный индивидуальный перфоманс и оформил два ассиста, которые и принесли три очка донецкой команде.

Форвард: Эйнел Соареш (ЛНЗ)

Еще один фланговый нападающий по позиции. Кабовердийский футболист вышел на замену во второй половине матча против "Александрии" Руслана Ротаня. В итоге Соареш был самым активным в составе черкасского коллектива и принес команде Олега Дулуба победу, отметившись голом в конце того поединка.

Главный тренер: Юрий Вернидуба ("Кривбасс")

По сути наставник криворожской команды не сделал ничего гениального или экстраординарного. Однако, именно его замены в перерыве матча с одесским "Черноморцем" и решили судьбу того поединка. А что это, как не прямой показатель высокого уровня тренерской работы?

Запасные: Кирилл Фесюн ("Колос"), Георгий Бущан ("Динамо"), Никита Бурда ("Колос"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Рафаэль Бандейра ("Кривбасс"), Александр Тымчик ("Динамо"), Кирилл Ковалец ("Александрия"), Александр Андриевский ("Динамо"), Дмитрий Хомченовский ("Кривбасс"), Максим Лунев ("Кривбасс"), Илья Квасница ("Рух"), Таллес ("Рух"), Яго Сикейра ("Верес"), Владислав Ванат ("Динамо"), Даниил Сикан ("Шахтер").