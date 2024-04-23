Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лавриненко: Луческу более деспотичный тренер. Сейчас с молодежью такое не проходит
Украинский специалист отметил разницу между Луческу и Шовковским
Фото: ФК Інгулець / Автор невідомий
Бывший главный тренер "Ингульца" и "Вереса" Сергей Лавриненко оценил отличие работы с "Динамо" Александра Шовковского и Мирчи Луческу.
"Я думаю, что футболисты ["Динамо"] начали действовать более раскованно. Никто не скажет, что у них что-то изменилось в мастерстве, но они стали более уверенными в эмоциональном плане. Появился Шапаренко, который был травмирован. Без такого игрока очень тяжело. Он креативный. Это игрок, который много добавляет в атакующем плане.
Возможно, между Шовковским и игроками не такая большая разница. Более дружеские отношения. Луческу более прагматичный, жесткий и деспотичный тренер. Сейчас с молодежью такое сильно не проходит. Мы видим, что в мировом футболе авторитарные тренеры отходят на второй план. Потому что они не могут найти общий язык с молодежью. Пример – Моуринью", - считает Лавриненко.
После 24-ти сыгранных матчей "Динамо" занимает 2-е место в таблице УПЛ. Отставание от лидирующего "Шахтера" составляет 4 очка.
Популярное сейчас
- Оправданная нестабильность Лунина и неадекватность хейта Мудрика. Обзор топ-матчей уик-энда и ЛЧ
- Последняя жизнь кошки. Стефано Пиоли оживил Милан, но завершает каденцию позорно
- Вице-президент Кривбасса прокомментировал разговоры о нерациональности проведения матчей в Кривом Роге, Днепре и Одессе
- Камбэк Шахтера в матче с Зарей и ничьи аутсайдеров. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
Комментарии 1