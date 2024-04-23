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Лавриненко: Луческу более деспотичный тренер. Сейчас с молодежью такое не проходит

Премьер-лига

Украинский специалист отметил разницу между Луческу и Шовковским

Лавриненко: Луческу более деспотичный тренер. Сейчас с молодежью такое не проходит

Фото: ФК Інгулець / Автор невідомий

Новина українською

Бывший главный тренер "Ингульца" и "Вереса" Сергей Лавриненко оценил отличие работы с "Динамо" Александра Шовковского и Мирчи Луческу.

"Я думаю, что футболисты ["Динамо"] начали действовать более раскованно. Никто не скажет, что у них что-то изменилось в мастерстве, но они стали более уверенными в эмоциональном плане. Появился Шапаренко, который был травмирован. Без такого игрока очень тяжело. Он креативный. Это игрок, который много добавляет в атакующем плане.

Возможно, между Шовковским и игроками не такая большая разница. Более дружеские отношения. Луческу более прагматичный, жесткий и деспотичный тренер. Сейчас с молодежью такое сильно не проходит. Мы видим, что в мировом футболе авторитарные тренеры отходят на второй план. Потому что они не могут найти общий язык с молодежью. Пример – Моуринью", - считает Лавриненко.

После 24-ти сыгранных матчей "Динамо" занимает 2-е место в таблице УПЛ. Отставание от лидирующего "Шахтера" составляет 4 очка.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Американец 2000
23.04.2024 в 14:49
Зачётно лизнул Шовковскому (((((((А по теме полный бред ((((((Ты ж вроде не старый - почему не получалось с командой ? Ума не хватало ?
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Комментарии 1
avatar
Американец 2000
23.04.2024 в 14:49
Зачётно лизнул Шовковскому (((((((А по теме полный бред ((((((Ты ж вроде не старый - почему не получалось с командой ? Ума не хватало ?
sticker
Ответить
0
0

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