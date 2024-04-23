Лавриненко: Луческу более деспотичный тренер. Сейчас с молодежью такое не проходит

Бывший главный тренер "Ингульца" и "Вереса" Сергей Лавриненко оценил отличие работы с "Динамо" Александра Шовковского и Мирчи Луческу.

"Я думаю, что футболисты ["Динамо"] начали действовать более раскованно. Никто не скажет, что у них что-то изменилось в мастерстве, но они стали более уверенными в эмоциональном плане. Появился Шапаренко, который был травмирован. Без такого игрока очень тяжело. Он креативный. Это игрок, который много добавляет в атакующем плане.

Возможно, между Шовковским и игроками не такая большая разница. Более дружеские отношения. Луческу более прагматичный, жесткий и деспотичный тренер. Сейчас с молодежью такое сильно не проходит. Мы видим, что в мировом футболе авторитарные тренеры отходят на второй план. Потому что они не могут найти общий язык с молодежью. Пример – Моуринью", - считает Лавриненко.