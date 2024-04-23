Полесье отказалось от финансовой стимуляции Шахтера на игру с Динамо

Руководство "Полесья" отказалось от финансовой стимуляции, которую предлагал "Шахтер" житомирской команде на матч 25-го тура УПЛ с "Динамо". Этой информацией поделился журналист Игорь Цыганык.

Напомним, что поединок "Динамо" - "Полесье" завершилось победой киевлян со счетом 3:0.

"Насколько я знаю, руководство "Полесья" отказалось от финансовой стимуляции, которую предлагал "Шахтер". Это уважение.

Руководство клуба заявило, что достаточно обеспечивает своих футболистов, чтобы они выкладывались на полную, и никакой стимуляции не нужно", — сказал Цыганык в эфире авторской программы.