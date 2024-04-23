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Полесье отказалось от финансовой стимуляции Шахтера на игру с Динамо

Премьер-лига
Обновлено

И снова про стимулирование соперников

Полесье отказалось от финансовой стимуляции Шахтера на игру с Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Руководство "Полесья" отказалось от финансовой стимуляции, которую предлагал "Шахтер" житомирской команде на матч 25-го тура УПЛ с "Динамо". Этой информацией поделился журналист Игорь Цыганык.

Напомним, что поединок "Динамо" - "Полесье" завершилось победой киевлян со счетом 3:0.

"Насколько я знаю, руководство "Полесья" отказалось от финансовой стимуляции, которую предлагал "Шахтер". Это уважение.

Руководство клуба заявило, что достаточно обеспечивает своих футболистов, чтобы они выкладывались на полную, и никакой стимуляции не нужно", — сказал Цыганык в эфире авторской программы.

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1 голосов
Источник:
Циганик LIVE
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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scorpius (Ck)
23.04.2024 в 16:08
Судя по тому как играли, то зря))
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Комментарии 2
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scorpius (Ck)
23.04.2024 в 16:08
Судя по тому как играли, то зря))
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0
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aleks68
23.04.2024 в 15:19
стимулировать этот колхоз?0:3 для них ещё мало
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