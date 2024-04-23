Сергей Пучков: У Днепра-1 весной "сдулись колеса"

Известный специалист Сергей Пучков поделился мнениями по поводу событий 25-го тура УПЛ с корреспондентом UA-Футбол.

– Тур начинался матчем "Черноморец" – "Кривбасс", в котором с минимальным счетом 2:1 победили гости. В чем, с вашей точки зрения, кроется причина нестабильности вашей бывшей команды из Одессы?

– Похоже, какая-то причина или комплекс причин в "Черноморце" не дают возможности выйти игрокам на стабильный уровень. Но чтобы знать ответ на этот вопрос, нужно находиться внутри коллектива и быть в курсе об атмосфере в нем. Только тогда можно с уверенностью сказать, с чем связаны слишком частые потери очков. Возможно, не лучшим образом сказывается писанина о том или ином члене команды: одного пригласили в один клуб, другого – в другой. Да и о Брагару, летом переходящем в "Динамо", тоже много писалось. Пишут и о тренере, которого хотят видеть у себя несколько клубов. Не исключаю, что на "моряков" давит боязнь ответственности за результат, что и сказалось в поединке с криворожцами. "Кривбасс" этим воспользовался, перевернув игру во втором тайме в свою пользу. Криворожская команда сейчас на ходу и борется если не за чемпионство, то за участие в Лиге Европы – уж точно.

- В течение тура было зафиксировано еще два идентичных одесскому результата. В обеих играх победы оказались волевыми: ЛНЗ победил на выезде "Александрию", а "Шахтер" одержал верх над "Зарей". Все по делу?

– К сожалению, александрийский матч мне увидеть не удалось. Но этот результат свидетельствует о том, что чем ближе к финишу чемпионата, тем сильнее каждая команда бьется за то, чтобы не оказаться в нижней части турнирной таблицы. А во встрече "Шахтер" – "Заря" игра была интересной, особенно ее концовка. Горняки претендуют на первое место, и теперь основная борьба у них будет с главным конкурентом - киевским "Динамо". Донецкая команда уже несколько игр проявляет присущий ей с давних времен шахтерский характер. Когда-то "Шахтер" называли кубковой командой, а теперь она из года в год стремится выигрывать спор за чемпионство. Создавая немалый ряд моментов у ворот соперника, у донетчан реализация не всегда эффективна. Но в матче с "Зарей" победный мяч на последних минутах был забит в красивом стиле.

- Как и другие претенденты на чемпионство – "Шахтер" и "Кривбасс", занесло три пункта в актив и киевское "Динамо". Крупный счет 3:0 в домашней игре с "Полесьем" полностью отражает ход событий на поле?

- Конечно, сам по себе результат говорит о том, что со стороны соперника не было той борьбы и того сопротивления, которое должно было иметь место в игре против "Динамо". Впрочем, столичный коллектив борется за чемпионство, поэтому в каждой игре пытается добывать максимум очков. В мае ожидается интересный поединок, в котором сойдутся два наших гранда – "Шахтер" и "Динамо". Это будет игра за первое место.

- Если в осенней части чемпионата игра "Днепра-1" давала основания специалистам говорить о борьбе за чемпионство, то весной команду словно подменили…

– Понять сложно. Осенью все было в их руках, и все надеялись, что "Днепр-1" (впрочем, как и "Кривбасс") будет претендовать на золотые награды, однако где-то "сдулись колеса". Что именно послужило причиной – неизвестно. Видимо, дух победителей днепряне не до конца обрели. Скорее всего, в психологическом отношении они недоработали. А перестроиться сейчас тяжело. Теперь в "Днепре-1" вместе с "Кривбассом" и "Рухом" будет идти борьба за еврокубковые путевки.

– В течение пяти туров подряд продолжается безвыигрышная серия "Ворсклы", в которой полтавчане проигрывают уже третий домашний матч. С чем это связываете?

– Знаете, многое зависит от обстановки в стране. Имею в виду войну. В каждом туре УПЛ прерываются матчи из-за воздушной тревоги, что сильно влияет на футболистов – как в психологическом плане, так и в физическом. Они готовятся на игру, зарядились нужным образом – а тут вдруг раздается сирена и возникает неожиданный и неопределенный по своей продолжительности перерыв! В результате сбивается ритм, игровой настрой. И сказывается это не только на "Ворскле", но и на любой другой команде. Говоря же о полтавской, хотелось бы ее похвалить. Футболисты "Ворсклы" - молодцы, они достойно завоевали право бороться за выигрыш Кубка Украины. А что касается выступления полтавчан в последних играх чемпионата, то каким бы соперникам команда не проиграла, проблемы стоит искать только в себе.

– Вашего бывшего одноклубника по днепропетровскому "Днепру" и запорожскому "Металлургу" Виктора Скрипника приглашали в "Металлист 1925" для того, чтобы команда из середины турнирной таблицы поднималась вверх, а произошло наоборот. Сказывается нехватка исполнителей или перестройка командной игры?

- И то, и другое – в комплексе. Видимо, Скрипнику не дали возможность взять тех футболистов, которых он хотел. Скорее всего, это в первую очередь. А во вторую – это то, что он знал, куда идет. Тренер надеялся, что ему дадут возможность выбирать нужных игроков, однако его ожидания не оправдались. Теперь нужно работать с теми кадрами, которые есть в наличии. Прежде всего, "Металлисту 1925" нужно думать о том, как сохранить прописку в элите. Все зависит только от того, как харьковская команда завершит чемпионат. Ведь борьба в нижней части турнирной таблицы очень серьезная. Уверен, что сейчас каждый тренер сидит с карандашом и считает, где его команда может найти очки, а где потерять. Равно как и высчитывает возможные потери и приобретения конкурентов. Поэтому самое главное, чтобы эта математика закрепилась в сознании каждого из футболистов "Металлиста 1925". Сейчас на первое место выходит психология. Тренеры должны проводить беседы с футболистами, настраивать их, мотивировать и готовить к играм.

– Матч "Минай" – "Рух", в котором встречались команды из разных полюсов турнирной таблицы, стал одним из самых интересных в туре. Счет по игре?

- Думаю, что да. Западноукраинское дерби действительно получилось интересным. У каждого соперника свои задачи: "Рух" борется за попадание в еврокубки, "Минай" – за сохранение прописки в Премьер-лиге. Для каждого из соперников есть мотивация в чемпионате, что и сказалось на вчерашней игре. "Минаю" было тяжело большую часть матча обороняться, однако при первой возможности закарпатцы проводили контратаки. Следует воздать им должное за самоотверженность и желание. В целом игра была такой, которую можно охарактеризовать двумя высказываниями – "Низы не хотели, а верхи не смогли" и "Нашла коса на камень". Так что счет – по игре.

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