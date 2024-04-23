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Капитан Оболони пропустит матч с Зарей
Хавбек продолжает восстановление после травмы
Фото: ФК Оболонь
Полузащитник "Оболони" Олег Слободян не сможет помочь своей команде в поединке 26-го тура УПЛ с "Зарей", сообщает Sport.ua.
Именно это повреждение помешало капитану "пивоваров" сыграть во вчерашнем матче с "Металлистом 1925" (1:1). Сейчас Слободян ограничивается занятиями под руководством клубного физиотерапевта.
Возвращение в строй хавбека ожидается в начале следующей недели, и он должен успеть восстановить боевую спортивную форму к поединку 27-го тура с "ЛНЗ" (4 мая).
Напомним, матч "Заря" - "Оболонь" состоится 28 апреля и начнется в 13:00.
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