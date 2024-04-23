Капитан Оболони пропустит матч с Зарей

Полузащитник "Оболони" Олег Слободян не сможет помочь своей команде в поединке 26-го тура УПЛ с "Зарей", сообщает Sport.ua.

Именно это повреждение помешало капитану "пивоваров" сыграть во вчерашнем матче с "Металлистом 1925" (1:1). Сейчас Слободян ограничивается занятиями под руководством клубного физиотерапевта.

Возвращение в строй хавбека ожидается в начале следующей недели, и он должен успеть восстановить боевую спортивную форму к поединку 27-го тура с "ЛНЗ" (4 мая).

Напомним, матч "Заря" - "Оболонь" состоится 28 апреля и начнется в 13:00.