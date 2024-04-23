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Форвард Кривбасса сыграл 100 матчей в УПЛ

Премьер-лига

Юбилей пришелся на игру с "Черноморцем" (2:1)

Форвард Кривбасса сыграл 100 матчей в УПЛ

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Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко провел юбилейный 100-й матч в УПЛ, сообщает клубная пресс-служба.

Футболист добился такой отметки в победной игре против "Черноморца" (2:1).

В составе "Кривбасса" в УПЛ форвард сыграл 23 поединка, забил 8 мячей – все в текущем сезоне. Также 1 матч Кожушка провел за "красно-белых" в Кубке Украины. Остальные 77 матчей из 100 Олег сыграл в составе "Днепра", "Колоса" и "Александрии"

Сейчас "Кривбасс" занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 51 очко.

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Кривбасс (Кривой Рог) Олег Кожушко
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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