Вакула: Немного не хватило, чтобы победить Рух

Полузащитник "Миная" Владислав Вакула прокомментировал матч 25-го тура УПЛ с "Рухом" (1:1).

"Эмоции зашкаливают, нам немного не хватило, чтобы победить. Но я все равно думаю, что для нас это положительный результат, поэтому будем двигаться дальше.

Счет на табло, поэтому трудно говорить об игре. Все ребята достойно себя показали, все выложились на 100%, поэтому я считаю, что все молодцы и я очень благодарю команду за эту игру", - сказал Вакула.