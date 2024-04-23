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Вакула: Немного не хватило, чтобы победить Рух

Премьер-лига

Минай не удержал победу в матче с Рухом

Вакула: Немного не хватило, чтобы победить Рух

instagram.com/vakaaa10

Новина українською

Полузащитник "Миная" Владислав Вакула прокомментировал матч 25-го тура УПЛ с "Рухом" (1:1).

"Эмоции зашкаливают, нам немного не хватило, чтобы победить. Но я все равно думаю, что для нас это положительный результат, поэтому будем двигаться дальше.

Счет на табло, поэтому трудно говорить об игре. Все ребята достойно себя показали, все выложились на 100%, поэтому я считаю, что все молодцы и я очень благодарю команду за эту игру", - сказал Вакула.

Напомним, что после этой ничьи "Минай" остается на 16-м месте в УПЛ с 16 очков в 25 турах.

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Источник:
Інстаграм Миная
Опубликовал: Михаил Черныш
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