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Вакула: Немного не хватило, чтобы победить Рух
Минай не удержал победу в матче с Рухом
instagram.com/vakaaa10
Полузащитник "Миная" Владислав Вакула прокомментировал
"Эмоции зашкаливают, нам немного не хватило, чтобы победить. Но я все равно думаю, что для нас это положительный результат, поэтому будем двигаться дальше.
Счет на табло, поэтому трудно говорить об игре. Все ребята достойно себя показали, все выложились на 100%, поэтому я считаю, что все молодцы и я очень благодарю команду за эту игру", - сказал Вакула.
Напомним, что после этой ничьи "Минай" остается на 16-м месте в УПЛ с 16 очков в 25 турах.
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