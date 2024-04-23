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Вечер становится томным. Акценты зрителя на играх 25-го тура УПЛ

Премьер-лига

Авторский обзор матчей чемпионата Украины

Вечер становится томным. Акценты зрителя на играх 25-го тура УПЛ

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Нет, в целом-то тур был достаточно приемлем. Особенно в сравнении с предыдущим. Средняя результативность была действительно средней - два с половиной гола за матч. Не забивали лишь две команды из шестнадцати. И картина маслом получилась вполне сочная. Сказать, что скучал - шобы да, так нет.

Так откуда взялась печаль? Ну не печаль, а так - легкая грустинка. Увы, мой скепсис по поводу интригующего сезона начинает оправдываться со всей очевидностью. А ряд команд выглядит откровенно уныло. Но об этом позже. Тур принес следующие результаты.

Вечер становится томным. Акценты зрителя на играх 25-го тура УПЛ - изображение 1

  • Шахтер - Заря 2:1
  • Динамо - Полесье 3:0
  • Черноморец - Кривбасс 1:2
  • Верес - Днепр-1 1:1
  • Минай - Рух 1:1
  • Александрия - ЛНЗ 1:2
  • Ворскла - Колос 0:2
  • Металлист 1925 - Оболонь 1:1

Зрелищность. Большинство игр смотрелось таки-бодро. Мне больше всего понравился поединок в Минае. Почти так же зашла и встреча “Металлиста 1925” с “Оболонью”. Дальше идут “Динамо” с “Полесьем”, “Шахтер” с “Зарей” и александрийский матч. Разница между ними всеми мало существенна.

В Одессе и Полтаве были действа среднего уровня. Откровенно мрачно воспринимался матч в Ровно, точнее его второй тайм. После того как гости сравняли счет, смотреть там было нечего.

Любопытно, что начался тур в субботу буднично. В воскресенье он постепенно ожил, а в понедельник завершился, можно сказать, на мажорной ноте.

Вечер становится томным. Акценты зрителя на играх 25-го тура УПЛ - изображение 2

Интрига. В двух случаях все решалось еще до перерыва. “Полесье” продержалось до первого гола “Динамо”, забитого Ванатом на 32-й минуте. Минутой позже днепрянин Адамюк, ответив на мяч “Вереса”, подвел черту под голевыми шансами в Ровно.

Зато три четверти игр интриговали более трех четвертей времени поединка.

Победный гол “Кривбасса” был забит Бандейрой в Одессе на 72-й минуте. На 87-й сломлено сопротивление “Ворсклы” - Велетень удвоил счет в пользу “Колоса”, и “Зари” - Сикан вывел вперед “Шахтер”. На следующей минуте мог принести победу “Оболони” над “Металлистом 1925” Вишневский, но не попал в створ ворот.

Уже в компенсированное время подобным же образом не сумел спасти от поражения “Александрию” в поединке с ЛНЗ Костышин. А вот киперу “Руха” Ледвию это удалось в Минае перед самым финальным свистком - он парировал удар Устименко.

Логика. Наиболее закономерны и справедливы были 3:0 в Киеве. “Наиграл” на победу в один мяч “Кривбасс”. В Ровно ничья должна была быть скорее нулевой. Недосчитался еще одного забитого гола “Шахтер”.

В Полтаве логичным исходом стала бы ничья. У “Металлиста 1925” шансов для взятия ворот было явно больше, но у “Оболони” они были острее, да и концовка осталась за ней. “Рух” однозначно был достоин победы над “Минаем”. И наименее закономерный итог был зафиксирован в Александрии, где хозяева должны были выигрывать.

Судейство. Любители скандалов сидят на голодном пайке, а мой коллега по блогу Юстас бездельничает. Не узрел ничего такого, что было бы достойно обсуждения и могло повлиять на результат. Ей-богу, эта весна шокирует до неприличия адекватным арбитражем. Мелочи и дорисованное фанатами не в счет. Черной кошки в темной комнате нет.

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Везение. В туре было два конкретных счастливчика.

Невероятно перло ЛНЗ. Гол в раздевалку “Александрии”, когда счет сравнялся, гостям организовал игрок соперников Кампуш. Победный мяч в концовке был забит опять же с “паса” александрийца Беззеры. А примерно посредине между ними удар Ковальца приняла на себя крестовина ворот черкащан. Просто везение года!!!

Хранила Фортуна и “Металлист 1925”. На 14-й минуте, при счете 0:1, сделать дубль Черненко помешала стойка ворот харьковчан. А на 83-й, при 1:1, в штангу попадает еще и Краснопир. Что еще нужно команде, чтобы спокойно встретить ничью? Вы правы: упомянутый выше промах Вишневского.

Личности. Вне конкуренции - Ванат: шесть участий в ярчайших эпизодах игры, половина из которых - все голы “Динамо”.

Столько же раз представали в главных ролях перед нами также харьковчанин Сидоров и львовянин Таллес, который войдут в тройку.

Следующим назову Андриевского (“Динамо”). Отмечу также Черненко (“Оболонь”) и Копыну (“Александрия”). На таком же уровне заметны были еще Бондаренко (“Шахтер”) и Пастух (“Рух”).

Наиболее эффективен был Кевин - автор обоих голевых ассистов “Шахтера”. Кроме него, из вышедших на замену запомнился Соареш из ЛНЗ.

Самая яркая фигура среди вратарей - Федоривский (“Оболонь”) с шестью зачетными сэйвами. Остались в памяти также Кемкин (“Минай”), Ледвий (“Рух”) и Фесюн (“Колос”).

Симпатии. Больше всего футбола увидел в исполнении “Динамо”. Под стать ему были “Рух” и “Шахтер”. Неожиданно понравились “Металлист 1925” и “Александрия”. Сюда же отнесу и “Оболонь”.

Главные разочарования - “Полесье” и “Днепр-1”. Слабо и невыразительно отыграли в атаке “Черноморец” и “Верес”.

Таблица. Как по мне, уже не похоже, чтобы “Шахтер” мог отдать чемпионство. Правда, будет смешно, если все решат очки, отвоеванные в кабинетах у “Александрии”. Хотелось бы, чтобы лучшая команда страны взяла свое по праву сильного.

Думается, “Динамо” совершенно точно не уступит вторую позицию “Кривбассу”. А команда Вернидуба тем более не намерена позволить сдвинуть себя с третьей ступеньки пьедестала.

Достойным четвертого места и Европы видится “Рух”. “Полесье” для этого смотрится как-то несуразно, а “Днепр-1” - “ну не шмогли мы, не шмогли…” Но львовян может подвести недостаток опыта.

А в принципе, не кажется ли вам, что вверху все уже “расписано”? Я без каких-либо намеков, просто есть такое необъяснимое ощущение. И поэтому вечер таки-становится томным.

Четверка аутсайдеров сделала дружный шажок хором, тем самым превратив его в шаг на месте. Неудача “Александрии” приблизила ее к зоне риска, но пока не критично. Если же борьба за место под солнцем УПЛ ограничится разборками внутри квартета, насколько это сделает наш вечер менее томным?

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Анонсы. “Днепр-1” - “Динамо”. Глядя в таблицу, волнует кровь. Переводишь взгляд на поле, где команда Максимова, такое впечатление, вынуждена доигрывать сезон - и пульс приходит в норму. Ну разве что допинг от третьей стороны? Пресловутое животворящее стимулирование…

“Кривбасс” - “Металлист 1925”. Как бы обоим надо. И команда Скрипника уже смотрится вроде как бодрее. И все же верится с трудом: в Кривом Роге игра уже поставлена туго, и на хромом ромбе его не объедешь. Но поглядим однако…

“Рух” - “Верес”. Тут, по идее, может быть весело. Но сколько раз мы уже так обманывались в ожиданиях? И все же, даешь искрометное западное дерби!..

Таковы, на мой взгляд, горячие точки 26-го тура. Впрочем, как это часто бывает, вода может пойти и откуда не ждали.

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