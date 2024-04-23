Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бражко: Украинский Беллингем? Я вас прошу, не называйте меня так
Хавбек Динамо вернулся после болезни
fcdynamo.com
Полузащитник "
- Болельщики интересуются, куда делся Владимир Бражко, расскажите, что произошло?
- Я болел, был дома, в течение пяти дней не вставал с постели, была непростая болезнь и высокая температура. Осложнение распространилось на нос, поэтому пропустил некоторое время. Но сейчас уже все хорошо, я продолжаю тренировку, чувствую себя "свежим" (улыбается). Очень скучал по команде и по футболу.
– Похоже, занимаетесь с хорошим настроением?
– Конечно. Повторюсь, очень скучал, а матчи команды смотрел только по телевизору.
- Когда можно ожидать вашего возвращения не только к тренировкам, но и на футбольное поле?
– Надеюсь, уже в следующем туре. Это решение тренера, посмотрим, как будет.
– Насколько тяжело смотреть матчи "Динамо", не имея возможности играть?
– Конечно, очень волновался. Когда выхожу на поле, волнуюсь меньше, понимаю, что могу помочь команде своими действиями. А когда наблюдаешь с трибуны, ничем не поможешь. Потому переживал. Но ребята молодцы, два матча сыграли уверенно и заслужили победу.
- Вам необычно быть в роли зрителя?
– Да, очень. Даже не знал, куда нужно идти на трибуне (улыбается).
- Что хотелось подсказать или посоветовать находившимся на поле партнерам?
– Там есть, кому подсказать – и более опытные ребята, и тренеры. Полагаю, они все сделали правильно и хорошо сыграли. Очень рад, что удалось одержать две важные победы.
– Вас все чаще в СМИ называют украинским Джудом Беллингемом. Как к этому относитесь, и готовы ли быть козырем команды, как он?
– (Улыбается) Я вас прошу, не называйте меня так. Я Вова Бражко, и все.
Популярное сейчас
- Оправданная нестабильность Лунина и неадекватность хейта Мудрика. Обзор топ-матчей уик-энда и ЛЧ
- Зарю стимулировали двойной премией в матчах против Шахтера - СМИ
- Арсенал - Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
- Камбэк Шахтера в матче с Зарей и ничьи аутсайдеров. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО