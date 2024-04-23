Бражко: Украинский Беллингем? Я вас прошу, не называйте меня так

Полузащитник " Динамо " Владимир Бражко рассказал о своем восстановлении после болезни и сроках возвращения на поле.

- Болельщики интересуются, куда делся Владимир Бражко, расскажите, что произошло?

- Я болел, был дома, в течение пяти дней не вставал с постели, была непростая болезнь и высокая температура. Осложнение распространилось на нос, поэтому пропустил некоторое время. Но сейчас уже все хорошо, я продолжаю тренировку, чувствую себя "свежим" (улыбается). Очень скучал по команде и по футболу.

– Похоже, занимаетесь с хорошим настроением?

– Конечно. Повторюсь, очень скучал, а матчи команды смотрел только по телевизору.

- Когда можно ожидать вашего возвращения не только к тренировкам, но и на футбольное поле?

– Надеюсь, уже в следующем туре. Это решение тренера, посмотрим, как будет.

– Насколько тяжело смотреть матчи "Динамо", не имея возможности играть?

– Конечно, очень волновался. Когда выхожу на поле, волнуюсь меньше, понимаю, что могу помочь команде своими действиями. А когда наблюдаешь с трибуны, ничем не поможешь. Потому переживал. Но ребята молодцы, два матча сыграли уверенно и заслужили победу.

- Вам необычно быть в роли зрителя?

– Да, очень. Даже не знал, куда нужно идти на трибуне (улыбается).

- Что хотелось подсказать или посоветовать находившимся на поле партнерам?

– Там есть, кому подсказать – и более опытные ребята, и тренеры. Полагаю, они все сделали правильно и хорошо сыграли. Очень рад, что удалось одержать две важные победы.

– Вас все чаще в СМИ называют украинским Джудом Беллингемом. Как к этому относитесь, и готовы ли быть козырем команды, как он?

– (Улыбается) Я вас прошу, не называйте меня так. Я Вова Бражко, и все.