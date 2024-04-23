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Башич: Война? Я не боюсь. Верю, что Украина все держит под контролем
Хорват не побоялся приехать играть в Украину
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Хорватский хавбек "
– Вас, наверное, часто спрашивали о российско-украинской войне. В феврале Вы подписали контракт с "Зарей". Долго колебались?
– Я совсем не боюсь. Я верю, что Украина все держит под контролем, с этим нет проблем. Правда, вижу, как иногда сигнал воздушной срабатывает, но никто этим особо по этому поводу не переживает.
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Источник:football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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