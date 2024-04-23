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"Учитывая его возраст и уровень, все просто прекрасно", - тренер Борнмута расхвалил Забарного
К тому же Заба уже отлично знает английский
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Да, я слышал, что болельщики пели песню о Забарном. Я не сильно понял, что они пели, но я знаю, что там что-то про Илью. Я думаю, что это хорошо, особенно для него.
Он пришел сюда 18 месяцев назад, и, конечно, у него был период адаптации. Прошлый сезон не был легким для него, в том числе из-за травмы. Из-за травмы он сыграл не так много, как хотел бы.
Но я думаю, что этот сезон очень хороший для него. Он чувствует уверенность, проявляет лидерские качества, больше разговаривает. Он идеально владеет английским и может коммуницировать с партнерами. Он должен продолжать, потому что ему до сих пор есть куда расти. Учитывая его возраст и уровень, все просто прекрасно", - сказал Ираола.
Напомним, что в текущем сезоне Илья Забарный провел все 33 матча в АПЛ (не пропустил ни одной минуты), в которых забил 1 гол.
So much love for Zaba ♥️???????? pic.twitter.com/FWRNC1H3aR— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 23, 2024
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