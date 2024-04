"Учитывая его возраст и уровень, все просто прекрасно", - тренер Борнмута расхвалил Забарного

Главный тренер " Борнмута " Андони Ираола расхвалил игру украинского защитника команды Ильи Забарного в текущем сезоне.

Напомним, что в текущем сезоне Илья Забарный провел все 33 матча в АПЛ (не пропустил ни одной минуты), в которых забил 1 гол.

