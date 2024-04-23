Вацко: В скандале о договорном матче друг Милевского пытался выйти не только на двух игроков Миная

Идиоты даже и не скрывают, что они идиоты. вот и Вацко оказался в их компании. Скажите, у "Миная" были хоть какие-то возможности переиграть "Динамо". то же мне "Барселона" местного разлива. А вообще "Минай" нужно снять с соревнований. Пользы украинскому футболу они не приносят, зато, скандалить умеют.