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Вацко: В скандале о договорном матче друг Милевского пытался выйти не только на двух игроков Миная

Премьер-лига
Обновлено

Скандал обрастает новыми подробностями

Вацко: В скандале о договорном матче друг Милевского пытался выйти не только на двух игроков Миная

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

В среду, 17 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура УПЛ, в котором "Минай" в Киеве сыграл с "Динамо" (1:3).

Читайте такжеБурбас: Знакомый Милевского предлагал Скибе и Немчанинову слить матч с Динамо

Ранее в СМИ появлялась информация, что Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, предлагал двум игрокам "Миная" (Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе) "слить" матч за 5 тысяч долларов.

При этом, как сообщил журналист и комментатор Виктора Вацко, предложение встретиться с Сергеем Третьяком поступило не только Немчанинову и Скибе, но другие футболисты закарпатской команды отказались.

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Виктор Вацко Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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хмельничанин (Хмельницкий)
23.04.2024 в 19:13
Идиоты даже и не скрывают, что они идиоты. вот и Вацко оказался в их компании. Скажите, у "Миная" были хоть какие-то возможности переиграть "Динамо". то же мне "Барселона" местного разлива. А вообще "Минай" нужно снять с соревнований. Пользы украинскому футболу они не приносят, зато, скандалить умеют.
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Комментарии 2
хмельничанин (Хмельницкий)
23.04.2024 в 19:13
Идиоты даже и не скрывают, что они идиоты. вот и Вацко оказался в их компании. Скажите, у "Миная" были хоть какие-то возможности переиграть "Динамо". то же мне "Барселона" местного разлива. А вообще "Минай" нужно снять с соревнований. Пользы украинскому футболу они не приносят, зато, скандалить умеют.
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Матч Футболович
23.04.2024 в 19:25
зачем "переиграть", достаточно было просто автобусом на ничейку, шансы у Миная на это были. Вон ЛНЗ даже в гостях в Киеве 1:1 с дк сыграло и что?! огромная сенсация?) Да и кто знает за что взятку предлагали?! может быть за красную карточку или пенальти. Да и чаще вобще дают за гарантированный слив, вот это может быть и проплачивали, что бы без "автобуса" и жесткача по карточкам.
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