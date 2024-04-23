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Вацко: В скандале о договорном матче друг Милевского пытался выйти не только на двух игроков Миная
Скандал обрастает новыми подробностями
Скриншот: ТК Футбол
В среду, 17 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура УПЛ, в котором "Минай" в Киеве сыграл с "Динамо" (1:3).
Ранее в СМИ появлялась информация, что Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, предлагал двум игрокам "Миная" (Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе) "слить" матч за 5 тысяч долларов.
При этом, как сообщил журналист и комментатор Виктора Вацко, предложение встретиться с Сергеем Третьяком поступило не только Немчанинову и Скибе, но другие футболисты закарпатской команды отказались.
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