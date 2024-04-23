Желько Любенович: Вместе с тремя командами Рух демонстрирует лучший футбол в Украине

Поединок между "Минаем" и львовским "Рухом" стал украшением 25-го тура Премьер-лиги. Несмотря на счет (1:1), обе команды продемонстрировали неуступчивый характер, бойцовские качества и стремление к положительному результату. Оно и понятно: у каждой из них свои задачи, которые нужно пытаться претворить в жизнь. В этом плане гораздо труднее закарпатскому коллективу, который почти всю дистанцию ​​чемпионата находится на последней строчке в турнирной таблице. Впрочем, "Минай" не оставляет намерений сохранить прописку в элите, постепенно пополняя свой очковый актив. Несмотря на ничью с "Рухом" главный тренер закарпатцев Желько Любенович остался доволен как игрой своих подопечных, так и результатом.

– "Рух" мне очень понравился, – дал оценку сопернику в разговоре с корреспондентом UA-Футбол наставник "Миная". – Это хорошая молодая команда, которая укомплектована талантливыми игроками. Наряду с "Шахтером", "Динамо" и "Кривбассом" она играет в очень качественный современный футбол. Эти четыре команды демонстрируют лучшую игру в Украине.

– У "Миная" после поединка с командой Виталия Пономарева стало еще на одно очко больше, что все еще позволяет сохранять шансы на выход из опасной зоны и сохранение прописки в элите…

– Мы считаем, что шансы у нас действительно есть. Так что будем пытаться в следующих играх добывать очки, чтобы догнать расположившихся над нами конкурентов – "Металлист 1925", "Верес" и "Оболонь".

– В очередном туре в Минай приедет один из старожилов высшего эшелона нашего футбола – одесский "Черноморец". О сопернике мнение сложить уже успели?

- Что можно сказать о команде, у руля которой стоит один из лучших тренеров в Украине... Нас ждет очень тяжелая игра с хорошим соперником. Конечно, как и в предыдущих поединках, во встрече с "Черноморцем" будем стремиться сыграть достойно и порадовать наших болельщиков.